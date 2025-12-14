冷氣團報到全台急凍 北台灣10度以下 專家教長者、慢性病患防寒三招

今年冬天首波大陸冷氣團南下，全台明顯降溫，北台灣低溫下探10度以下。 衛福部胸腔病院副院長張自強說，冷氣團來襲，清晨與深夜氣溫驟降，易增加心血管與呼吸道疾病風險，高齡長者及慢性病患者需特別注意。本報資料照片。記者林伯東／攝影

今年冬天首波大陸冷氣團南下，全台明顯降溫。中央氣象署指出，今天晚間至明天清晨是這波冷氣團最冷的時候，北台灣低溫為10度以下，中南部也可能14度以下。 衛福部胸腔病院副院長張自強說，冷氣團來襲，清晨與深夜氣溫驟降，易增加心血管與呼吸道疾病風險，高齡長者及慢性病患者需特別注意。

張自強表示，冷氣團來襲，應透過保暖三招從日常保暖、個人防護與生活習慣入手，維護呼吸健康，讓冬季溫暖相伴。

張自強建議，第一招：正確保暖防低溫傷害，建議採用洋蔥式穿衣，多層次疊穿方便調整，加強頭頸、胸背及手腳保暖，使用帽子、圍巾與手套。起床時先暖身再起身，避免頭暈跌倒；室內維持適溫、通風避免室內外溫差大，且需注意使用電暖器的用電安全。

第二招：防疫保護呼吸道健康，應落實戴口罩、勤洗手與咳嗽禮節，尤其在醫療院所或公眾擁擠的場所。若有發燒、咳嗽或喘氣等症狀，應儘速就醫並告知病史；符合資格者提早接種流感與新冠疫苗，以降低罹患重症的風險。

第三招：長者保健日常關懷，每日留意家中長者的精神、食慾與呼吸變化，按時服藥、量血壓並補水，以避免血液黏稠。此外，若進行運動時選擇較暖的時段，結伴散步或室內伸展，並注意防滑防累。均衡飲食、充足睡眠，提升免疫力，共度平安寒冬日。

張自強說，冬天氣候變化溫差大，每位都是家人的健康的守門員，只要多準備一件外套、多一句提醒與多一分關心，就會降低急症發生的風險，讓長者與慢性病患者能平安度過寒冬。

