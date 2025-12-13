冷氣團報到晚間起明顯降溫 低溫下探攝氏10度

（中央社記者黃巧雯台北13日電）氣象署說，今天晚間大陸冷氣團南下，氣溫明顯下降，預計持續到15日清晨，中部以北、宜蘭低溫攝氏11到14度，局部地區可能10度，晚間起海拔3500公尺以上高山有零星降雪機會。

交通部中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，晚間將感受到明顯降溫，明天白天北台灣僅15、16度，整天偏冷，中部地區白天高溫19到21度，南部23到25度。

劉沛滕表示，冷氣團影響下，最低溫時間點預計落在明天晚間到15日清晨，中部以北與宜蘭低溫普遍11到14度，局部地區可能下探10度，明天不排除發布局部地區低溫特報；至於南部、花東地區低溫約15到17度。

劉沛滕說，大台北地區、部分北部、宜蘭與花蓮地區今天都還有些降雨，但晚間起冷空氣影響，水氣逐漸減少，明天轉為乾冷，大致以多雲到晴為主，僅中部以北山區、基隆北海岸、宜蘭與花蓮有零星降雨。

劉沛滕表示，15日白天大陸冷氣團逐漸減弱，預計到17日是較穩定天氣形態，但17日有一波較微弱東北季風稍微增強，沒帶太多水氣，僅18、19日迎風面東半部、基隆北海岸有些降雨。（編輯：李明宗）1141213