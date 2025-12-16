冷氣團報到流感風險增 桃園13區衛生所開放疫苗接種

請符合接種資格的市民攜帶健保卡，幼兒同時攜帶兒童健康手冊，至全市13區衛生所接種。圖：衛生局提供

「入冬最強」大陸冷氣團襲來 ，部分地區可能清晨低於10°C。低溫易引起呼吸道疾病，增加流感病毒在密閉環境中傳播風險；65歲以上長者、6 個月以上至入學前幼兒及慢性者在寒冷時更易出現併發症，儘早接種流感疫苗可有效降低重症與住院風險。截至12月15日，桃園市公費流感疫苗使用量超過97%，疾管署將於12月17日前緊急配送1萬多劑，請符合接種資格的市民攜帶健保卡，幼兒同時攜帶兒童健康手冊，至全市13區衛生所接種。

廣告 廣告

依據疾管署最新公布監測資料，全國流感疫情呈現升溫趨勢。第50週桃園市類流感門急診就診約7,840人次，10月起累計流感併發重症28例，其中7例死亡，八成五未接種流感疫苗，多為65歲以上及具慢性病史長者，提醒高風險族群務必提高警覺。目前國內主要流行為A型H3N2，鄰近國家如日本、韓國等地區流感疫情皆處高點，且因年假將近、民眾出國旅遊需求大增，跨境移動頻繁，感染風險相對提高，呼籲民眾務必加強自我防護。

請符合接種資格的市民攜帶健保卡，幼兒同時攜帶兒童健康手冊，至全市13區衛生所接種。圖：衛生局提供

衛生局提醒，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，可降低病毒於家庭與社區間的傳播風險。現階段公費流感疫苗存量有限，請符合資格之市民儘速前往桃園市13區衛生所完成接種，65歲以上長者除提供1串衛生紙，加碼贈送麥片1罐。衛生局再次呼籲，特別是計畫於年假期間旅行的民眾，更應提前接種以獲得保護力。相關資訊可洽各區衛生所或至衛生局官網查詢查詢或撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033-355詢問。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

高虹安助理費案二審「貪污部分無罪」 發聲感謝判決、預告將復職

中壢龍岡地下道驚見遊民倒地 警消聯手強制送醫救命