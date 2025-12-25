冷氣團報到越晚越濕冷！耶誕節北東下探10度

冷氣團南下，全台氣溫驟降下，最冷時段預估落在到明天清晨，低溫下探10度。（圖／東森新聞）





耶誕節愈晚愈濕冷，很有過節的氛圍！冷氣團南下，全台氣溫驟降下，最冷時段預估落在到明天清晨，低溫下探10度，西部沿海空曠地區有機會出現7.5度低溫，這波冷空氣比先前預報更有利降雪，估計合歡山、拉拉山、太平山有降雪機率。

一早太平山莊已白茫茫一片，像是仙境，氣溫不到10度，遊客頭戴帽穿厚重大衣穿梭薄霧間，趁著行憲紀念日放假一天，也有人乾脆到宜蘭來趟泡湯小旅行，暖身又暖心。

耶誕節大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，越晚越冷低溫下探10度，北部東半部及中南部山區降雨機率高，尤其桃園以北及宜蘭可能出現局部大雨，天氣會是又濕又冷。

氣象署預報員賴欣國：「預估今天晚上到明天清晨，在北部以及中部以北的溫度還有宜蘭，最低溫大約會落在12至14度。」

最冷時段預估落在耶誕節深夜到星期五清晨，西半部沿海、花東空曠地區有機會出現7.5度低溫，這波冷氣團影響至星期六，星期天起轉乾、氣溫略升，下周一至周三天氣回暖各地晴朗。

氣象署預報員賴欣國：「3000公尺左右的高山，北部跟宜蘭如果低溫，水氣都有配合到的話，2000公尺的山區，不排除可能會有一些降雪，或是局部結冰的情況。」

唯一好消息是，想追雪的民眾機會大增，這波大陸冷氣團水氣夠，有利降雪發生，估計合歡山、拉拉山、太平山有降雪機率。根據歐洲中期天氣預報中心模擬，25號深夜1500公尺高度的0度線，將逼近北台灣，顯示冷空氣強度不容小覷，提醒連續幾天濕冷下，體感溫度感受會更明顯，保暖工作請做足。

