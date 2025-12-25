冷氣團報到越晚越濕冷！ 耶誕節北東下探10度

冷氣團南下陪過耶誕節，全台氣溫驟降。（圖／東森新聞）





冷氣團南下陪過耶誕節，全台氣溫驟降。氣象署預估，此波冷空氣最強時刻將落在耶誕節深夜至週五清晨，各地低溫下探10度，西半部沿海及空曠地區甚至有機會出現7.5度的極端低溫。



在濕冷天氣下，不少民眾趁著假期前往宜蘭進行「抗寒小旅行」。除了上山泡湯暖身又暖心，清水地熱公園也湧現人潮，遊客一邊體驗煮溫泉蛋、玉米的樂趣，一邊享受泡腳池的熱氣氤氳，彷彿置身仙境。

氣象署預報員賴欣國指出，這波大陸冷氣團伴隨充足水氣，北部、東半部及中南部山區降雨機率高，桃園以北及宜蘭更有局部大雨發生的可能。預計今晚至明晨，北部及宜蘭最低溫約在12至14度。



值得注意的是，這波「濕冷」天氣反而為追雪族帶來好消息。氣象署分析，若低溫與水氣配合得宜，北部及宜蘭2000公尺以上山區（如拉拉山、太平山），以及3000公尺以上高山（如合歡山），均不排除有降雪或路面結冰的機會。歐洲中期天氣預報中心模擬顯示，25日深夜1500公尺高度的0度線將逼近北台灣，顯示冷空氣強度不容小覷。



氣象署提醒，這波冷氣團影響將持續至週六，週日起轉乾、氣溫略升，下週一至週三各地回暖轉晴。但在回暖前，連續幾日的濕冷天氣將使體感溫度更低，請民眾務必做足保暖工作。

