冷氣團報到骨科爆滿！醫揭「下背痛3大預防法」這樣做防閃腰

冬季是下背痛好發季節，許多民眾因肌肉變緊，在日常生活中不慎閃到腰。（示意圖／Pexels）

台灣近期氣溫驟降，骨科與復健科門診明顯增加，骨科醫師陳建宏表示，冷空氣將對肌肉與關節造成可預期的生理變化，冬季是下背痛好發季節，建議民眾掌握3大預防重點，包括起床前暖身、漸進性的超負荷運動與關節重點保暖。

天氣驟冷將造成肌肉變緊、關節滑液變黏、血液循環變差、神經痛覺變敏感。陳建宏表示人體遇冷時肌肉會本能地收縮保暖，導致筋膜彈性下降、柔軟度變差，任何彎腰、提物或突然活動的受力都比平時更大，這是許多人在寒冷早晨容易「閃到腰」或拉傷的原因。

另一方面，低溫會讓血管收縮，局部循環變差，神經對疼痛訊號更敏感，也容易讓脊椎椎間盤突出、肩夾擠、膝關節退化等舊疾急性復發。

此外，陳建宏表示，關節中的滑液在溫度下降時黏稠度會提高，使膝蓋、髖關節在早晨特別僵硬。「很多患者一早起來感覺像「鐵門沒上油」，就是很典型的冷天反應。

面對低溫帶來的肌肉骨骼負擔，陳建宏提醒民眾掌握3大重點：起床前暖身、漸進性的超負荷運動與關節重點保暖。

起床前在棉被裡先動一動，是預防晨起腰痛最有效的策略之一。簡單的腰部、骨盆與腳踝活動，可大幅降低起床後立即彎腰而造成的急性拉傷。

冬季運動應採取「由慢到快」的方式。陳建宏提醒，天冷時肌肉張力比較高，若直接進行高強度活動，容易拉傷或造成肌腱發炎。他建議可從快走、室內腳踏車、核心訓練等強度穩定的運動開始，再逐步提高強度。

保暖要做到「關鍵部位保護」。下背部、膝蓋、小腿與肩頸是冬天最容易出問題的區域。適度使用護腰、膝套、熱敷或壓力襪，都能幫助肌肉維持溫度，減少僵硬與疼痛。

陳建宏強調核心訓練的重要。每天花幾分鐘強化腹部與臀部肌群，可顯著提升脊椎的穩定度，冬天就不容易突然痛起來。

