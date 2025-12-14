冷氣團報到！ 北部山區「週日晚.週一晨」恐探10度

台北市 / 綜合報導

受到大陸冷氣團影響，今(14)日晚上到明(15)日清晨，會是這波最冷的時候，接下來也要特別留意，日夜溫差變化，而17號又有另一波東北季風南下，可能讓氣溫再次下降；其實從今日開始，不少民眾對於降溫，已經相當有感，外出活動也會吃些熱食，像是熱甜湯來暖暖身。

大鍋滷肉香氣隨著熱氣飄散，滿滿一鍋羹湯， 冒著白煙 看了就覺得溫暖，來北投中繼市場逛一圈，室內不用受風吹，熱騰騰在地小吃，吃了讓身體都暖起來。

記者VS.民眾說：「他吃到熱了呀，(吃到都熱了是不是)，吃熱食會比較舒服啦，比較暖和。」比較暖和，在地小吃填飽肚子，下午也能來碗燒燙燙的甜湯，搭配上各種配料，讓人一口接一口，在冷天滿足味蕾又暖胃。

用餐民眾說：「天氣冷，東西熱一點，吃下去舒服點。」甜品店店長李美說：「(點)熱的品項，有明顯的增加很多，大概多個一兩成。」入冬後首波冷氣團報到，氣溫下降民眾有感，而前氣象局長鄭明典在社群，分享「雲街」出現，雲街也稱為冷平流雲系，鄭明典解釋，這是冷高壓偏南的特徵。

中央氣象署預報員曾昭誠說：「這個冷平流雲系還是相當明顯的，所以在北台灣，宜蘭地區，今天白天雖然可以見到陽光，但是溫度上，感受上還是滿低的。」即便陽光露臉依舊冷颼颼，今日晚上到明日清晨，是這波大陸冷氣團最冷的時間點，全台溫度落在12到16度，北部近山區可能會跌破10度，明日白天大陸冷氣團將減弱，溫度有望回暖但得注意日夜溫差，17、18日又有另一波東北季風南下。

中央氣象署預報員曾昭誠說：「17、18日這兩天東北季風再一次南下，北部跟宜蘭地區白天的高溫會稍微下降，再下一波的東北季風，要再等到21日過後，才會有另外一波降溫。」近一週天氣 仍有 波動，外出別忘了注意溫度變化，穿好穿暖。

