冷氣團報到！喊太陽西下一定降溫 鄭明典提醒南部「這一事」

即時中心／潘柏廷報導

中央氣象署預估今（14）日晚間至明（15）日清晨受到大陸冷氣團影響，各地明顯感受偏冷，甚至新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣恐有10度以下低溫。對此，前氣象局長鄭明典在臉書指出，太陽西下後一定會降溫，而現在還算溫暖的中南部，也可能出現比台北站更低的溫度。

鄭明典今日在臉書以「太陽西下，再度降溫！」為題表示，中南部的日照增溫明顯，但是台灣周邊都是冷平流雲系，太陽西下後一定會降溫！



同時，鄭明典強調，台北站的溫度很接近「大陸冷氣團」的門檻，這一次，四捨五入或絕對消去法來看，大陸冷氣團應該都可以達標。

最後，鄭明典也提醒，現在還算溫暖的中南部，也可能出現比台北站更低的溫度，提醒早出晚歸的朋友注意！





原文出處：快新聞／南台灣恐比台北更冷 鄭明典示警中南部「太陽西下一定降溫」

