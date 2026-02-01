冷氣團報到！濕冷天氣這天才回溫 下週六又有一波大陸冷氣團

今日天氣受華南雲系東移及冷氣團影響，天氣偏冷，台中以北有較大雨勢發生機率。資料照，廖瑞祥攝



今日（2/1）天氣受華南雲系東移及大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，台中以北有較大雨勢發生機率，低溫下探13度。下週一（2/2）至週二（2/3）清晨水氣仍多，不過雨勢縮減至迎風面有雨，下週二白天起氣溫回升，不過下週六（2/7）又有鋒面和另一波大陸冷氣團南下，中部以北及宜花天氣明顯轉冷，其他地區晚起轉冷。

氣象署指出，今日受華南雲系東移及大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭地區有廣泛降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭及台中以北山區有局部較大雨勢，其他地區也有局部降雨機率，提醒民眾外出記得攜帶雨具。

溫度方面，今日各地氣溫下降，北部、宜蘭整天約13至16度，感受較為濕冷，夜晚清晨中南部及花東低溫約14至18度，白天高溫約19至25度。離島天氣：澎湖陰短暫雨，17到18度；金門多雲時陰短暫雨，11到14度；馬祖陰時多雲，8到9度。

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，今日清晨台北測站最低溫降至14度，已達大陸冷氣團標準，北台灣今日整天偏冷，其他地區早晚氣溫明顯降低。明日（2/2）中部以北降雨將逐漸趨緩，不過東半部仍有局部短暫雨勢，今、明兩天3000公尺以上高山仍有飄雪機率。下週二（2/3）天氣將由西向東逐步好轉，降雨停歇。

吳德榮指出，下週三（2/4）至下週五（2/6）大陸冷氣團逐日減弱，各地白天晴朗溫暖、感覺舒適，不過早晚氣溫仍偏低，日夜溫差明顯擴大，部分縣市受夜間輻射冷卻影響，平地最低溫甚至可能降至10度以下。這波冷氣團雖強度不強，但溫度變化快，民眾須留意保暖。

未來一週溫度趨勢。氣象署提供

吳德榮接著指出，下週五晚間起鋒面逐漸接近，北台灣天氣轉趨不穩，下週六（2/7）至2/9可能再有一波較強冷空氣南下，不過各國氣象模式模擬結果仍存在明顯分歧，歐洲模式（ECMWF）已出現達「強烈冷氣團」等級的結果，而美國模式（GFS）則呈現反覆調弱、再調強的情況，實際冷空氣強度和最冷時點存在高度不確定性，需要持續觀察。

未來一週天氣趨勢。氣象署提供

