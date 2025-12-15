冷氣團報到 盧秀燕借「連任秘寶」給學童禦寒

台中市長盧秀燕見春安國小小二鄒姓男童穿短袖，拿出兄弟象球衣為學童披上。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕立法院副院長江啟臣昨天(14日)在豐原宣布參選台中市長，台中市長盧秀燕上午8時半至南屯區春安國小主持新校舍興建工程動土，由於大陸冷氣團報到，盧秀燕眼見春安國小小二鄒姓男童穿短袖，立即返回座車拿出兄弟象球衣，衣背繡有「盧秀燕」為鄒弟弟穿上，還說是「借」給同學穿。

兄弟象球衣是盧秀燕2022年競選連任時常穿跑行程，在場的國民黨南屯區議員朱暖英、劉士州及教育局長蔣偉民、南屯區長林秋萬等人，見證盧秀燕暖舉後一起進入動土會場。

盧秀燕說，全國面臨少子化危機，六都只有台中跟桃園人口正成長，台中上個月增加1千多人是六都最多，學校新生都爆掉，而春安國小所在南屯溪西地區人口越來越多，由市府自籌經費2億1千多萬元 、預計後年完工。

