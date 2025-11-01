冷氣團報到！「這2地」夜低溫下探17度 專家：一路涼到下週一

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

受東北季風增強影響，北台灣31日起天氣明顯轉涼，迎風面如基隆北海岸、宜蘭、花東及恆春半島將出現短暫陣雨。氣象專家吳聖宇指出，這波冷空氣會一路影響到下週一（11月3日），中北部及東北部夜間低溫下探17至19度，民眾早出晚歸務必注意保暖，沿海及離島地區則可能出現6至8級強陣風。

受東北季風增強影響，北台灣31日起天氣明顯轉涼。（示意圖／Unsplash）

根據氣象觀測資料，清晨鋒面通過台灣後，北部風向由西南轉為偏北，風力逐漸增強，顯示東北季風已正式抵達。北部山區因地形抬升降雨較多，平地雨勢有限。白天高溫北部約24至26度，中部28至30度，南部仍達30至32度。氣象局提醒，今晚至明晨中北部、東北部空曠地區氣溫將降至17至19度，南部與花東低溫約20至22度。

週末至下週一期間，東北季風仍持續影響，全台天氣型態穩定但略顯乾涼。北部與宜蘭、花東多雲偶有短暫雨，中南部則為多雲到晴的好天氣，適合外出。中北部白天高溫維持在23至25度，夜晚低溫偏低；中南部與花東地區日夜溫差大，提醒民眾外出應注意早晚保暖。

吳聖宇也提醒，下週二、三（11月4至5日）東北季風將短暫減弱，但華南雲雨帶東移，北部與東部將再度出現明顯降雨。另菲律賓東南方海面有熱帶擾動發展中，雖直接影響台灣機率不高，但外圍水氣若北擴仍可能帶來間接影響，建議民眾留意最新氣象變化。

