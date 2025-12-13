冷氣團報到！ 金山「足湯」暖呼呼 饕客大啖螃蟹

新北市 / 綜合報導

入冬之後第一波大陸冷氣團即將報到，相信北部地區的民眾，今(13)日起床，應該有感受到降溫許多。不過，在新北野柳，不少饕客不畏寒冷，一早就到港邊大啖螃蟹，他們直呼，吃著熱熱的海鮮，全身都跟著暖起來。而在金山這邊，也有不少遊客來泡溫泉，要戰勝寒冬。

大鍋一開熱熱的蒸氣，要來征服冷冷的天氣，螃蟹一隻兩隻三隻，不夠再來一隻，不論是花蟹三點蟹，都想趕快送嘴裡消滅，您瞧人手一隻蟹，手起刀落但嘴不漏，從蟹螯到蟹腳，考驗功夫，就能細細品 嘗 美味蟹肉。

廣告 廣告

民眾說：「有穿外套，有穿這個厚一點的衣服，對啊，然後吃熱熱的螃蟹，身體就溫暖起來，(外套)剛剛去脫掉，因為要吃會熱，所以先去把它脫掉。」螃蟹熱呼呼，自己也暖呼呼，週末一早新北野柳港邊，饕客不畏寒冷搶吃海味，民眾說：「我要兩個豬肉包。」

另一頭的金山，燒燙燙的肉包同樣很夯，每日手工現做，餡料一杓杓挖肉包一顆顆包，員工一個個裝饕客一袋袋買，要讓身體跟著暖，民眾說：「今天來金山是因為天氣冷，想說帶著家人來這邊吃個暖呼呼的早餐。」

來到金山，不能錯過溫泉，遊客雙腳一放，全身通體舒暢，還能買顆蛋煮成溫泉蛋，由內而外都暖起來，民眾說：「幫小朋友，還有就是跟家人說，就是要穿厚一點才不會感冒，然後圍巾一定要圍著，因為真的很冷。」

民眾說：「外面滿冷的，然後腳滿溫暖的，這水滿燙的，哈哈，對。」遊客把握，相對沒那麼冷的時刻出遊，因為接下來氣溫將溜滑梯，中央氣象署預報員劉沛滕說：「今天(13)晚上開始，我們就受到大陸冷氣團南下的影響，各地的氣溫會逐漸地下降，預計明天(14)週日這一天到禮拜一的清晨，是相對比較低溫的時間點。」

氣象署預估，最冷時間點落在，週日晚上到週一清晨，部分區域可能下探10度，北部也只剩13、14度，大陸冷氣團強烈來襲，務必做好防寒準備。

原始連結







更多華視新聞報導

災後復原 新北：金山老街及市場人氣增加中

萬里金山各校清理復原 新北：10/7正常上課

金山夫妻遭沖走亡 中興教授：新北應及早通知避憾事

