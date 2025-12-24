冷氣團將大舉南下！耶誕夜越晚越冷「低溫探12度」 最凍時間點出爐

氣象署表示，明天（25日）大陸冷氣團南下，各地越晚越冷，預估中部以北及宜蘭低溫12～14度。（示意圖／CTWANT資料照）

今天（24日）東北季風逐漸增強，白天僅基隆北海岸及宜蘭地區有零星降雨，晚上開始水氣增多，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，中南部、花東地區轉多雲。氣象署表示，明天（25日）大陸冷氣團南下，各地越晚越冷，預估中部以北及宜蘭低溫12～14度，南部及花東14～18度，澎湖16度、金門10～11度、馬祖9～11度。

氣象署指出，明後天（26日）大陸冷氣團南下及影響，且水氣較多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島亦有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨。

廣告 廣告

氣溫方面，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，預估中部以北及宜蘭低溫12～14度，南部及花東14～18度，澎湖16度、金門10～11度、馬祖9～11度；高溫部分，北部、宜蘭16～19度，中部及花東18～24度，南部23～26度，澎湖19～20度、金門15～17度，馬祖12～14度。

氣象署說明，週末2天大陸冷氣團減弱，但北部及東北部天氣仍涼，全臺各地及澎湖低溫12～18度，金門11～13度，馬祖11～13度；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週一（29日）北部及東北部氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及大臺北山區有零星短暫雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」補充，今天入夜後，東北季風將明顯增強，天氣型態開始轉變。明天屬於冷氣團大舉南下的階段，全台氣溫明顯下滑，入夜後寒意會越來越明顯。這波冷氣團最冷的時段，預計落在明天深夜到週五之間，各地低溫普遍下探12～14度，週六開始（27日）逐漸減弱，氣溫逐步回升。

專家提到，明後天迎風面的北部與宜蘭容易下雨，全天感受濕寒冷；中部、南部以及澎湖以多雲到晴為主，白天在陽光照射下感覺涼爽，但夜晚與清晨仍偏冷，日夜溫差較大。花蓮、台東雲量偏多，局部時段可能零星降雨。此外，北、中部海拔3000公尺以上且位於中央山脈或雪山山脈稜線東側均有下雪機會。，提醒登山民眾做好準備。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」

電燈泡變男主2／起底夏宇禾勾纏的人夫 竟是望族富三代

網問「89為何不去擋砍人嫌犯」 他神回：我們看起來會去誠品嗎？