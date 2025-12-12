冷氣團將殺到急凍12度！鄭明典揭「冷高壓看起來很猛」到這等級
生活中心／綜合報導
中央氣象署說明，今、明（12、13日）受水氣影響，北北基宜地區需防範局部較大雨勢。同時，東北季風持續影響，白天氣溫略有下降，迎風面的北部與東半部轉涼感受較為明顯。隨著冷空氣系統發展，前中央氣象局長鄭明典也在臉書粉專分享觀察指出，目前冷高壓中心氣壓已達1060百帕，屬於偏強等級的冷高壓。不過他也說明，由於整體氣候背景仍偏暖、海溫相對較高，實際影響台灣的冷空氣強度，預報評估仍僅落在「大陸冷氣團」等級。
。（圖／民視新聞資料照）
針對冷空氣發展，前中央氣象局長鄭明典也在臉書粉專發文解析指出，近期觀察到的「雙中心冷高壓」中，前段高壓已分裂並逐漸出海減弱，而後方高壓中心略有增強，中心氣壓達到1060百帕，屬於偏強的冷高壓系統。不過，他也提醒，目前整個北半球氣候背景偏暖，海溫同樣較高，因此即使具備轉冷條件，實際影響台灣的冷空氣強度，預報評估仍僅達「大陸冷氣團」等級。就有網友在貼文下留言詢問，如果高氣壓達1072百帕是否就可稱為寒流？對此，鄭明典回應解析，「寒流」並非以氣壓數值來定義，而是依實際氣溫與冷空氣影響程度判斷。
前中央氣象局長鄭明典近期觀察到的「雙中心冷高壓」中，前段高壓已分裂並逐漸出海減弱。（圖／翻攝自鄭明典臉書）
另外，氣象署表示，13日晚間起大陸冷氣團將南下並影響至15日，預估14、15日清晨氣溫最低。中部以北及宜花平地低溫約攝氏12至14度，南部約14至16度，局部空曠地區在輻射冷卻作用下，不排除出現約10度左右的低溫。
氣象署進一步說明，14、15日白天受冷氣團影響，北部與東半部高溫約20至22度，中南部約23至25度；16日冷氣團逐漸減弱，各地白天氣溫回升，北部與東半部約23至24度，中南部可回升至25至27度。降雨方面，氣象署提醒，明日基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有降雨，且有局部大雨發生的可能；桃園以北、東部、東南部、苗栗至嘉義山區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，其餘地區及澎湖、金門多為多雲到晴。
原文出處：首波冷氣團將殺到「急凍12度」！鄭明典揭「冷高壓看起來很猛」到這等級
