冷氣團將至連凍5天！氣象專家：恐成寒流 最冷時間曝

又有冷氣團！根據中央氣象署及氣象專家分析，下周二將有冷氣團南下，預計連續影響5天，最冷時段在周三至四的清晨，且有增強為寒流的潛力。

氣象署預報

中央氣象署指出，下周二（20日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，中部以北、宜蘭低溫預計降至11至14度，南部、花東及澎湖14至16度，北部、東部轉雨，部分山區也會出現零星短暫雨，預計要到下周末冷氣團才會開始減弱。

下周有冷氣團南下。（圖／中央氣象署）

恐增強為寒流

氣象專家林得恩發文指出，根據美國（AIGFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，下周二強冷空氣再升級為大陸冷氣團或是強烈大陸冷氣團等級，且冷的時間相當長，預計影響至下周六。

林得恩接著指出，最冷時段會落在下周三至四（21-22日）的清晨，且有增強為寒流的潛力，請務必注意保暖。

關於降雨，林得恩表示，迎風面的桃園以北及宜蘭地區都有局部短暫雨，花東及恆春半島有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣，因此「冷的型態」會分為北部、東部地區的濕冷，中南部地區的乾冷。

