冷氣團將至 農糧署籲農作物套袋、覆蓋防寒
（中央社記者汪淑芬台北31日電）中央氣象署預報，強烈大陸冷氣團明天元旦來襲。農糧署今天呼籲農友做好農作物防寒保暖措施，可採用套袋、覆蓋等方式。
農業部農糧署發布新聞稿，提出農作物防寒保暖建議，水稻育苗場（圃）可選擇避風處或設置防寒（風）牆。冷氣團來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期的秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，冷氣團離境後宜立即掀開塑膠布。
針對較不耐寒的蔬菜與瓜果類，農糧署建議設置防風牆、防風罩、塑膠布，或選用稻草、不織布直接覆蓋，也可採畦溝灌水或葉面灑水方式，達到保溫防寒效果，已屆採收期蔬菜可及早採收，減少損失；花卉部分，除強化塑膠棚溫室等設施外，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，有保溫防寒效果，並可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。
果樹部分，農糧署說，應加強果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，正值開花期果園實施噴水或增施鉀肥，增加作物耐寒力，對於已達採收期者提早採收，尤其蓮霧、柑橘、番荔枝、棗及木瓜等；另外，剛嫁接的高接梨穗易受寒害，更應留意氣溫狀況妥適防護，可於嫁接或開花行人工授粉後套上塑膠袋以防寒風，提高嫁接穗的存活率與著果率。
農糧署提醒，若有受害的果樹，應行修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果措施。
農糧署說，已通報各地方政府密切注意並宣導相關防範措施，後續倘有災情顯現，農友可主動向當地公所通報，由地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理。
農糧署說，農業部已開發具有定位功能的「農產業天然災害現地照相APP」，讓農民拍攝當次災害的災損照片作為佐證文件，協助基層公所保存作物受損證據，以APP拍攝當次災害損失照片，並於公告受理期間內上傳農業部資料庫，且經基層公所認定損失率超過20%者，得免實地勘查，兼顧受災農民及時復耕與申請天然災害救助權益。（編輯：張雅淨）1141231
其他人也在看
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
威力直逼輕颱！「15縣市」強風恐飆8級 跨年夜寒風刺骨
中央氣象署於30日晚間10時許發布陸上強風特報，受到東北風增強的影響，30日晚上至31日晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣等地將可能面臨平均風速達6級以上或陣風達8級以上的情況，並標示為黃色警戒燈號。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 5
冷到沒完沒了！恐有「2波寒流」凍探9度 最冷時段曝光
今（30）日東北季風將逐漸增強影響，水氣及雲量將增多，清晨各地氣溫偏冷，且西半部及花東受輻射冷卻影響，局部有10至13度低溫。天氣風險分析師薛皓天指出，週四起有一波強冷空氣，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團；週五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫普遍偏低，台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2
跨年下大雨！氣象署對「4縣市」發布豪大雨特報 雨勢持續至晚間
（記者張芸瑄／綜合報導）中央氣象署今（31）日上午針對北台灣4縣市發布豪大雨特報。受東北季風影響，基隆北海岸雨 […]引新聞 ・ 1 小時前 ・ 2
入冬最強冷空氣來了！強烈冷氣團元旦南下 「這2天」最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導入冬以來最強冷空氣即將報到，氣象粉專指出，元旦起將有首波強烈大陸冷氣團南下，影響時間長、強度高，周五、周六（1月2日...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
年發20億度電 SRE海盛風電宣布電力完售 買家各有來頭
風睿能源集團（SRE）今（30）日宣布，旗下「海盛風電（Formosa 4）」495MW裝置容量所發電力已全數售罄；接下來期待和政府、本地金融機構共同推進專案融資，加速能源轉型，達成永續發展目標。太報 ・ 21 小時前 ・ 16
今變天！入冬最強冷空氣連凍3天 恐跌破7度以下
今（30日）東北季風稍增強，北部溫度下降，氣象專家吳德榮表示，1月2日至1月4日清晨將迎入冬最強冷空氣，最低氣溫可能降至7度以下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
元旦冷氣團將報到！粉專示警「挑戰寒流等級」...台北低溫恐探9度 最冷時刻曝光
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導強烈大陸冷氣團持續增強發威，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週五南下的冷氣團屬於先濕後乾型，不僅相當接近...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
最強冷氣團元旦強襲探９度 鄭明典驚曝恐變寒流
（記者許皓庭／綜合報導）入冬最強冷空氣即將於元旦期間強襲全台！中央氣象署預報，週四（1/1）起強烈大陸冷氣團南 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1
元旦冷氣團南下！這時間「低溫恐探7度」直逼寒流等級 反聖嬰發威冷冬機率高
今天東北季風增強，北部、東北部雲量漸增，轉有局部短暫降雨的機率，高溫微降、天氣偏涼；跨年夜季風水氣增多，北部、東北部降雨會更明顯，其他各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大。元旦起「強烈大陸冷氣團」南下，各地越晚越冷，最低氣溫可能下探7度以下。對此，前氣象局長鄭明典表示，不排除「寒流」可能，提醒民眾要注意保暖。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
下週恐2波寒流接力！台北連3天凍10度 最冷時段曝光
今（31）日仍持續受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚較涼。氣象粉專「天氣風險」表示，週四開始受冷氣團影響，將持續到週日，接著下週一、二又有一波冷空氣南下，強度也可上看強烈大陸冷氣團或寒流。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
最強冷空氣來了「低溫下探9度」！「恐迎2波寒流」：這天起急凍半個月
生活中心／綜合報導入冬以來最具威力的一波冷空氣，預計自元旦（週四）開始影響台灣，並在週五、週六（1月2日、3日）達到高峰，清晨低溫恐下探至10至12度。氣象粉專指出，這將是本季首度影響台灣的強烈大陸冷氣團，低溫恐下探至9度，達到寒流等級的機率偏高。此外，預報顯示下週三（7日）仍有另一股強冷空氣接力南下，強度同樣可能達強烈大陸冷氣團，甚至不排除寒流等級，提醒民眾做好保暖措施。民視 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
藍白不讓步！堅持總統國會報告再審軍購 民進黨團開嗆了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導總統賴清德遞出未來8年將投入1.25兆的國防特別預算，而政院也將「國防特別條例」送往立法院，但藍白立委堅持要求賴清德赴國會報告，還要求政院依法編列軍人加薪等預算再來商量。對此，民進黨黨團幹事長鍾佳濱今（31）日強調，藍白不是不懂憲法，而是故意裝傻，不斷拿違憲理由要求承諾作為通過審查軍購的條件，這完完全全就是抵制，不用再說太多的藉口。民視 ・ 50 分鐘前 ・ 104
高雄那瑪夏16:50發生規模3.4極淺層地震 5縣市有感
地牛又翻身了！根據中央氣象署最新報告，今（29）日下午4時50分，高雄市那瑪夏區東北方約85公里處發生一起芮氏規模3.4的地震，震源深度為12.3公里，屬於「極淺層地震」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
立院三讀勞保條例 政府撥補法制化、負最後支付責任
（中央社記者陳俊華台北2025年12月30日電）立法院會今天三讀修正通過勞保條例，將政府撥補法制化，明定若遇當年度保費收入少於支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助；勞保財務由中央政府負最後支付責任，且至少每3年檢討財務。為使勞保制度永續經營，行政院會日前通過勞工保險條例第66條、第69條文修正草案，並函請立法院審議。現行條文並未將政府撥補列為勞保基金來源，三讀通過條文增訂，勞保基金來源包含政府撥補金額、其他財源挹注及相關收入。三讀通過條文明定，關於政府撥補金額，在修正條文施行後，由中央主管機關依政府財政及勞保財務狀況，每年編列預算撥補，若遇到當年度保險費收入少於保險給付支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助。三讀條文也明定，勞工保險財務由中央政府負最後支付責任，自修正條文施行後，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務。為避免債務免責規定損及勞工權益、勞保基金財務，三讀通過條文增訂，勞保保費、滯納金排除債務免責相關法律，而修正條文施行前有未繳清保費及滯納金事實者，應適用排除債務免責規定，勞保局並依規定暫行拒絕給付，經繳清欠費後，勞保局應依規定發給。另外，為避免勞工紓困貸款撥付後成為強中央社財經 ・ 1 天前 ・ 27
低溫天氣醞釀中！鄭明典：不排除「寒流」可能性
今（30）日東北季風稍增強，北部溫度下降。前氣象局長鄭明典PO出中央氣象署的天氣預報頁面，指出1月2日至3日「強烈大陸冷氣團」等級。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
強烈冷氣團報到！跨年夜低溫探14度 粉專圖解看煙火「避開煙霧飄散區」
明（31）日將迎來跨年夜，全台各地舉辦煙火、演唱會與迎曙光活動，天氣風險公司提醒，跨年夜至元旦期間，新一波強烈大陸冷氣團逐漸南下，北台灣水氣偏多、天氣轉冷，迎曙光條件不佳，民眾外出跨年務必注意保暖並攜帶雨具。太報 ・ 19 小時前 ・ 1
今晨最低溫10.9度！跨年夜北部有雨 元旦迎強烈大陸冷氣團
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在花蓮縣鳳林鎮的攝氏10.9度。氣象署表示，今天（30日）東北季風稍增強，北部溫度下降，中南部及台東日夜溫差大，明天天氣如何？氣象署指出，明天（31日）跨年夜北部、東半部及恆春半島有局部或零星短暫雨，周四元旦（1日）強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，周五到周日（2日到4日）清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 4
一分鐘報天氣 / 週二 (12/30) 週二東北季風增，北東溫降有雨，元旦後更強，冷空氣南下
明天天氣如何？ 今年最後兩天(30-31日)受東北季風增強影響，水氣增多，苗栗以北及宜蘭為陰陣雨天氣，花東大致為多雲局部偶短暫陣雨，台中以南大致為多雲到晴天氣。其中31日降雨較明顯，迎風面北海岸至宜蘭及北部山區局部有大雨機會，預估跨年夜桃園以北及宜蘭都有短暫陣雨發生，請大家出門跨年要攜帶雨具。氣溫方面受東北季風影響，氣溫會逐步下滑，北部高溫在20度以下；中部以南高溫約23~26度，花東為23~25度。西半部地區仍要注意輻射冷卻影響，日夜溫差大，預估夜間局部仍有14~16度低溫。 週四(01日)起冷空氣強度將再增強，苗栗北部及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，中南部為多雲時晴天氣，山區局部仍有短暫陣雨發生。氣溫方面:苗栗以北及宜蘭高溫再20度以下，台中以南高溫約23~26度，花東高溫約22~24度，晚間起冷空氣強度將增強為冷氣團等級。週四深夜至週五清晨(01-02日)，將迎來明顯低溫，預估北部空曠處及近山區有11~13度，市區有13~15度；西半部空曠處有11~13度低溫，東部有13~15度低溫。 週五(02日)受大陸冷氣團影響，因受乾冷空氣影響，水氣將逐漸減少，北部及東部為多雲時陰天氣，局部仍有短暫陣雨；新竹以難為晴到多雲天氣。氣汙方面:中北部、東北部高溫僅15度左右，中南部高溫約17~23度，花東高溫約19~20度。白天僅南部稍舒適，各地氣溫偏冷到有寒意。夜間至清晨各地持續有11~13度低溫出現，近山區5度左右低溫。若台北測站氣溫降至12度就有機會成為強烈大陸冷氣團，雖然預報有顯示達寒流機會，不過預估機會低，仍需觀察後續變化。 週六(03日)持續受冷氣團影響，北部及東部大致為陰時多雲天氣，迎風面局部有地形降雨發生。白天氣溫雨前幾日相近，晚間冷氣團強度稍減弱，不過各地持續有11~13度低溫發生機會。 週日(04日)冷氣團減弱，迎風面東北部及東部為多雲有短暫陣雨天氣，大台北地區轉多雲到晴天氣，其餘地區為晴到多雲天氣。氣溫將回升，苗栗以北及東北部高溫約20度，台中以南高溫約22~25度。夜間至清晨西半部受輻射冷卻影響，局部地區有12~14度低溫，其餘地區低溫約13~16度。 本週邁入2026年從預報上來看，1月上旬大致可為東北季風的環境，而其中將有幾波明顯冷空氣南下，除了週末(03-04日)的冷氣團影響，預估下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。 以上氣象由天氣風險 / 薛皓天 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前 ・ 發起對話
今轉涼偶雨 吳德榮：元旦愈晚愈冷降溫至7度以下絕不可小覷
今（30）天東北季風增強，今晨局部地區仍有較強輻射冷卻，平地最低溫為花蓮鳳林11.1度，其次是台南楠西11.5度、新竹關西11.8度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文表示，今中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話