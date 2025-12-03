冷氣團已發車！鄭明典揭0度線狂飆南下 今晚氣溫下探14度不是夢

今夜至明晨為本波冷空氣最強時段，氣象署預測西半部低溫恐下探14度。（示意圖／周志龍）

受到東北季風增強與華南中層水氣通過影響，今（3日）全台氣溫明顯下滑。中央氣象署指出，最強冷空氣將在今晚至明（4日）晨抵達，預測西半部及宜蘭低溫將降至14至16度，花蓮、台東約17至18度，若位於沿海空曠地區或近山區平地，體感溫度可能更低。前中央氣象局長鄭明典在臉書發文，針對冷空氣動態發表看法。他指出，今日太陽西下後，大陸地區的「0度線」出現快速南移現象，預估將延伸至長江流域一帶。

鄭明典稍早在臉書分享一張最新衛星觀測雲圖，指出中國大陸上空出現大片晴空區，隨著太陽西下，圖中的「藍－綠交界線」即為象徵0度氣溫的界線，目前正快速向南推移，預估將延伸至長江流域一帶。這種變化主要受到冷空氣的熱傳導與輻射冷卻雙重影響。他補充說，與台灣緯度接近的朝鮮半島，今日在強烈冷氣團籠罩下，氣溫幾乎整日都處於零度以下。

另有網友提問「綠色雲層是否即代表冷空氣」，鄭明典進一步解釋，綠色色調僅反映衛星偵測的特定溫度範圍，不代表實際氣流性質。不過，從衛星影像可看出，與台灣緯度相近的朝鮮半島目前幾乎全天氣溫都在0度以下，因此整區畫面呈現出綠色為主的「急凍」樣貌。

鄭明典指出，這些低溫現象將會隨著風場往南推進，影響可能擴及台灣北部與東北部。氣象署則提醒民眾，今晚至清晨為氣溫最低時段，西半部及近山地區需防範低溫對健康的潛在影響。

這張衛星圖也引起許多網友熱烈討論，不少人留言表示「台灣還沒感覺到冬天」、「希望冷氣團快點到」、「台中開始變冷了」，也有民眾擔憂冷空氣可能夾帶中國霾害南下影響空氣品質。此外，氣象署補充，明日基隆北海岸、大台北山區與宜蘭有局部短暫降雨，桃園以北、東部、東南部及恆春半島也有零星雨勢，其他地區則為多雲到晴的天氣型態，建議民眾外出留意天氣變化並做好保暖措施。

