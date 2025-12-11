冷氣團帶雪來！局部地區體感溫度將剩7度 北東續濕冷

東北季風持續影響，且本週末冷氣團南下，預計將影響到15日，局部地區低溫恐跌破10度，體感更只剩7度，北部、東部降雨可能性高，中部以北3500公尺高山也有零星降雪機會。

本週末受東北季風和冷氣團雙重影響，北東轉為濕冷的陰雨天氣。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，12日至13日東北季風影響下，桃園以北、東半部、恆春半島將有短暫雨，其中基隆北海岸和大台北山區、宜蘭可能出現大雨，其他地區可見陽光，主要是多雲到晴的天氣。

同時，冷氣團將於13日晚間南下，在13日晚間至14日上半天期間，中部以北3500公尺高山有機會出現零星降雪，15日前天氣較乾，但16日就轉為晴到多雲，17日至18日另1波東北季風略轉強，除了北海岸與大台北山區、東半部仍有零星雨，其他地區維持晴到多雲。

此外，中南部在13日清晨有局部霧或低雲，基隆北海岸、東半部、恆春15日需留意長浪發生。

本週末溫度一路下滑，局部地區體感溫度可能只剩7度。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化上，冷氣團13日晚間開始南下，加上15日有輻射冷卻，預估最冷時段會是在14日清晨和15日清晨，中部以北、宜花地區低溫僅12度至14度，南部、台東14度至16度，局部地區低溫下探10度以下，體感溫度可能只有7度左右。

16日起各地逐漸回溫，但西半部要注意日夜溫差大，後續東北季風來臨，17日至18日北台灣高溫將略微下降，整體影響不大。

