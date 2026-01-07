冷氣團強襲低溫冷颼颼 全台非創傷命危送醫救護6天共173起

記者莊淇鈞／新北報導

只是剛開始！強烈冷氣團壓境 粉專曝這3天最強勢：冬天以來最大挑戰（圖／翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

比昨天更冷了！氣象署今天（7日）發布低溫特報，表示7日、8日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，清晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。根據消防署統計，全台「非創傷OHCA」救護案昨天（6日）新增26起，從元旦（1日）起至昨天，目前累計共173起。消防署提醒民眾，天冷時要特別留意家中長者健康，清晨或晚間溫差大，需加強保暖與健康管理。

對此消防署表示，雖然非創傷救護案件，此數據無法與天氣轉冷有直接相關，但仍提醒民眾，在天氣寒冷時，容易讓血壓升高、增加心臟負擔引發心臟病，容易導致中風及猝死風險，特別在清晨或晚間溫差較大時，民眾要多加注意保暖，起床外出上班、上課時避免劇烈運動，更要注意家中長者身體狀況。

中央氣象署指出，今日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生。上午6時27分氣象署針對「17縣市」發布低溫特報，金門有6度以下氣溫發生的機率；新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；基隆市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，強烈冷氣團發威，今天清晨各地非常寒冷，最低溫在金門5.8度，本島最低溫在新北石碇8.4度，加上仍有陣陣風勢，體感溫度更低，請務必多加禦寒保暖。

此外，粉專還列出今日「低溫排行」，依序為金門金城5.8度、馬祖南竿6.8度、新北石碇8.4度、新竹關西8.6度、高雄內門8.7度、桃園大溪8.8度、新北樹林9.1度、新北富貴角9.2度、新北鶯歌9.3度、台南六甲9.4度、新竹寶山9.4度、新北深坑9.5度、台北文山9.5度、新竹湖口9.5度、新北土城9.6度、苗栗市區9.6度、台中外埔9.9度。

「強烈冷氣團，壓境中！」粉專表示，大家應該感受到冷氣團抵達了，各地由北向南降溫中，這只是剛開始，「一整週偏冷的日子，正式展開」。從昨日起接下來的3天是冷氣團最強勢時刻，中部以北、宜蘭最低挑戰8-11度，其他地方最低也下探10度至13度，堪稱今年冬天以來最大挑戰。

