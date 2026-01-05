冷氣團強襲挑戰寒流！「冷心雙極渦」對台影響曝光

生活中心／江姿儀報導



中央氣象署指出，今（5日）全台各地為多雲到晴的好天氣，不過今晚起至明（6日）強烈大陸冷氣團南下，受水氣影響將轉為濕冷，由北到南明顯降溫，稍早氣象署也發出低溫特報。對此，前氣象局局長鄭明典今（5日）發文，曬出「雙極渦」圖，示警接下來冷空氣撲台時「可能很冷！」。





中央氣象署指出，大陸冷氣團今（5日）將南下，全台氣溫驟降。（圖／翻攝自中央氣象署臉書）

中央氣象署指出，受強烈大陸冷氣團影響，今（5日）、明（6日）兩天氣溫將驟降，今（5日）下午桃園以北轉雨，晚起到明（6日）持續降溫。週三（7日）開始天氣轉為乾冷，週三至週四（8日）受冷氣團及輻射冷卻雙重影響，全天感受極為寒冷。直到週五（9日）至週日（11日），冷氣團才逐漸減弱，各地放晴，但仍須留意輻射冷卻效應帶來的劇烈日夜溫差。鄭明典今（5日）在臉書發文指出，根據500 百帕高度場圖，目前日本北方處存在1個「大低壓」，低壓內部充滿「偏低溫的冷空氣」，且近中心極冷，形成「分裂極渦」。

鄭明典曬出「冷心雙極渦」圖，親揭對台影響。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典特別點出，「分裂極渦」西側（俄羅斯北方西伯利亞地區）還有1個結構相似的小低壓，一樣最冷空氣位於中心，然而小低壓冷空氣還與「分裂極渦」相連，可知是由「分裂極渦」割離出來而形成的「割離極渦」，因此直呼「那會是具有很深厚冷空氣的小低壓」。對此，鄭明典提醒，接下來即對台有影響的冷空氣，強烈冷空氣源自於「割離極渦」底部外流，「的確到台灣還可能很冷！」。





