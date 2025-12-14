冷氣團強襲「3地體感僅6℃」 專家揭「這天回暖」！

生活中心／江姿儀報導



今（14日）受大陸冷氣團影響，中部以北及東半部偏冷，南部則早晚偏冷，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。中央氣象署指出，明（15日）大陸冷氣團減弱，各地回溫，但早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大。對此，氣象專家林得恩提醒，今（14日）將「愈晚愈冷！」，今、明兩天降溫明顯。





大陸冷氣團強襲3地區「體感僅6℃」 專家示警「愈晚愈冷」回暖時間曝光！

中央氣象署提醒，因風力偏強，新竹市、苗栗縣及連江縣等地，明（15日）清晨的體感溫度可能僅6度。（圖／翻攝中央氣象署）

廣告 廣告

根據中央氣象署預報，這波大陸冷氣團影響最劇烈時段將出現在今（14日）晚間到明（15日）清晨，中部以北及宜蘭地區氣溫約落在11至14度之間，部分地區可能降至10度；北部、宜蘭靠近山區的平地以及北海岸一帶，低溫有機會來到9度。此外，因風力偏強，新竹市、苗栗縣及連江縣等地，明（15日）清晨的體感溫度可能僅6度，民眾應加強保暖。

大陸冷氣團強襲3地區「體感僅6℃」 專家示警「愈晚愈冷」回暖時間曝光！

林得恩示警「愈晚愈冷！」，今（14日）、明（15日）兩天降溫最明顯，不過未來2週氣溫將逐漸回升。（圖／翻攝臉書＠林老師氣象站）

林得恩今（14日）在臉書「林老師氣象站」發文指出「愈晚愈冷！」，依中央氣象署系集模式最新的溫度指標預測趨勢顯示，今（14日）、明（15日）兩天降溫最明顯，全台各地都能感受到這波寒意的強度，且「強度預測可達大陸冷氣團等級」。不過林得恩也預告，未來2週氣溫逐漸回升，高於氣候平均值；其中19日至21日期間，增溫最明顯；直到23日之後，溫度變化會上下微幅震盪，回到氣候平均值。在降雨趨勢方面，今（14日）到27日環境水氣少，降雨多為局部零星的短暫陣雨，累積雨量有限，且「中南部地區進入枯水期，少雨狀況將會愈加明顯。」。





原文出處：大陸冷氣團強襲3地區「體感僅6℃」 專家示警「愈晚愈冷」回暖時間曝光！

更多民視新聞報導

入冬最強冷氣團來襲 全台極凍「最冷時段」曝光！

女主播摔倒「玉鐲斷」幫擋煞？命理師曝「1大忌」！

2歲童流感「併發肺炎」 打點滴「被抱回家」竟斷氣！

