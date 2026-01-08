冷氣團強襲2時段最凍！下週「有颱風？」專家解答

生活中心／李筱舲報導



這週全台受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫驟降，氣象署也針對多地發出低溫特報。對此，氣象專家賈新興表示，寒冷天氣將會一路冷到下週二（13日），這波冷氣團的最低溫，預估在「今（8日）深夜至明（9日）清晨」及「明（9日）深夜至10日清晨」，台北氣象站低溫預估9.8至10.5度；而西半部空曠區域預估低溫僅6至8度左右。





台灣整合防災工程顧問公司總監賈新興指出，明（9日）仍持續受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，西半部在深夜至清晨時段氣溫偏低，花東山區則多雲時晴，賈新興預估這波冷氣團的最低溫，將出現在今（8日）深夜至明（9日）清晨以及明（9日）深夜至10日清晨，並指出今（8日）在宜蘭太平山一帶，有機會出現降雪或霧淞。週六（10日）至下周一（12日），大陸冷氣團將持續影響，其中在週日（11日），桃園以北山區及東北角至宜花一帶將有零星短暫雨。

下週13日至14日，各地天氣轉晴朗，到了午後花東山區將轉為多雲。另外，賈新興也指出13日至14日於菲律賓東方近海附近有機率形成熱帶性低氣壓系統；15日午後至16日，宜蘭及花東山區天氣多雲、16日桃園以北山區、宜花地區及臺東山區將有零星短暫雨；到了17日午後，桃園以北山區、基隆、宜蘭和花東山區會有零星短暫雨。

