冷氣團強！「今晚至明早」最冷7.5度 太平山有望降雪

冷氣團強力南下，全台溫度急凍，追雪族已經在各大高山區域卡位等待降雪。聖誕節當天，宜蘭太平山霧氣繚繞，吸引許多遊客不畏低溫前往。氣象專家表示，這波冷氣團威力更猛、持續時間更久，最冷時段將落在25日晚上至26日清晨，中北部與高山地區需特別注意低溫與結冰狀況。北部、東北部以及中部、東部三千公尺以上高山，甚至下修至兩千公尺以上區域都可能出現降雪或結冰現象。

聖誕節的太平山，一早就有不少遊客。

聖誕節當天太平山雖然霧氣環繞，但天氣轉好，遊客雖滿心期待卻未能賞到雪。太平山經理阮名揚表示，若晚上水氣充足，遊樂區可能會有降雪機會。前中央氣象局長鄭明典觀察到25日中部以北沿海鄉鎮快速降溫，短短3小時就驟降4.1度。氣象署預估26日中部以北到宜蘭低溫只剩12至13度，南部、花東約14到16度。值得注意的是，中部、東部三千公尺以上高山，以及北部、東北部兩千公尺以上高山，包括桃園拉拉山和宜蘭太平山，都有可能出現局部降雪、下冰霰或結冰的情況。

氣象專家林得恩強調，這次冷氣團移動過程比之前更加劇烈，整個降溫狀況變得更為明顯，威力更猛且持續時間更久。專家預估25日週四晚上到26日週五清晨，台北氣象站最低溫約13.7至14.5度，西半部沿海空曠地區以及花東縱谷一帶有機會出現7.5到9度左右的低溫。

這波冷氣團最冷時間預估落在12月25日晚上到隔日清晨。

氣象署預報員賴欣國提醒，迎風面北部、東半部地區以及中南部山區都有零星或局部降雨。26日北部、花東、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區則是零星短暫雨。27日、28日大陸冷氣團將減弱，水氣也會稍減，但早晚溫差仍大，民眾應做好禦寒準備。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在社群媒體表示，這波大陸冷氣團使北部高山地區的氣溫和水氣條件比之前預報的更有利於降雪現象發生。合歡山有雨夾雪的機率，不排除拉拉山及太平山也有降雪發生的可能。追雪族在前往高山地區時應特別注意保暖與安全。

這波冷氣團最冷時間預估落在12月25日晚上到隔日清晨。

