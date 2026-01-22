冷氣團影響到明天 14縣市低溫特報 北北桃等7地「非常寒冷」

中央氣象署上午持續發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，今天（22日）至明天（23日）上午天氣寒冷，新竹以北、宜蘭地區及金門有持續攝氏10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，苗栗、台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄地區有10度以下氣溫發生的機率。

（圖取自中央氣象署網站）

低溫區域︰

【橙色燈號（非常寒冷）】新北市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）】苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署提醒加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。