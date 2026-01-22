冷氣團影響到明天 14縣市低溫特報 北北桃等八地區「非常寒冷」

中央氣象署今天下午持續發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，今天（22日）至明天（23日）上午天氣寒冷，苗栗以北及金門地區有持續攝氏10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意防範。

（圖取自中央氣象署網站）

低溫區域︰

【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

廣告 廣告

氣象署提醒加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

（責任主編：莊儱宇）