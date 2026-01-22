冷氣團影響到明天 14縣市低溫特報 北北桃等八地區「非常寒冷」
中央氣象署今天下午持續發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，今天（22日）至明天（23日）上午天氣寒冷，苗栗以北及金門地區有持續攝氏10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意防範。
低溫區域︰
【橙色燈號(非常寒冷)】
新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
【黃色燈號(寒冷)】
台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。
氣象署提醒加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
【一週天氣】16縣市低溫警戒「未達寒流卻特別冷」 下週這天有另一波冷空氣
氣象署今（22日）晨發布16縣市低溫特報，今、明兩天強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；苗栗以北、宜蘭地區及金門有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下低溫發生機率，台中、南投、雲林上報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
不要的棉被枕頭要丟回收還垃圾？丟錯最重罰6000元，加碼舊娃娃玩具處理法
2026年過年日期逐漸接近，家家戶戶準備開始年終大掃除，整理家中囤積已久的物品。然而，面對舊棉被、枕頭等大型寢具用品，許多民眾往往不知道該歸類為一般垃圾還是資源回收，成為斷捨離過程中的一大難題。為了避食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 6則留言
快訊／冷颼颼！15縣市低溫特報
快訊／冷颼颼！15縣市低溫特報EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
凍到發抖！10縣市低溫特報 雙北一早下探10度
中央氣象署表示，今（21日）至23日強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；今日新竹以北地區有持續10度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，苗栗、南投、雲林、嘉義地區及金門有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意防範。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團發威！14縣市低溫特報 「這7地」今明恐10度以下
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署今（22）日上午10時47分說明，受到強烈大陸冷氣團影響，今日至明（23）日上午天氣寒冷，新竹以北、宜蘭地區及金門有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率；另，苗栗、台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請民眾注意防範。民視 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
強烈冷氣團持續影響！今明防「濕冷」天氣 週末漸回溫
氣象署上午也發布低溫特報，表示今、明（22日、23日）兩天強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；苗栗以北、宜蘭地區及金門有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 發表留言
強烈冷氣團影響！清晨最低溫8.3度「16縣市低溫特報」周末漸回溫
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在雲林縣古坑鄉的攝氏8.3度。氣象署表示，今天（22日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼，16縣市低溫特報，環境水氣仍較多，3縣市大雨特報。明天天氣如何？氣象署指出，明天（23日）持續受強烈大陸冷氣團影響，周六到下周一（24日到26日）強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大。Yahoo綜合報導 ・ 9 小時前 ・ 7則留言
14縣市低溫特報「多地10度以下」！全台29人無呼吸心跳送醫
中央氣象署今上午10:47發布低溫特報指出，受強烈大陸冷氣團影響，今、明2天上午天氣寒冷，以下為低溫區域：橙色燈號（非常寒冷）：新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 發表留言
詹能傑殉職！消防粉專嘆「雜物困死英雄」 籲轉頭看自家走道
基隆民宅火警造成消防員詹能傑殉職，粉專「消防神主牌」沉痛呼籲民眾，現在就轉頭看一眼家中走道，清空那些自認「以後會用到」的垃圾，別讓消防員的犧牲白費，別讓這條回家的路變成英雄的墳墓。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
最強寒流襲日！北陸嚴防百公分大雪 交通癱瘓風險升高
根據《美聯社》與多家日媒報導，氣象數據顯示，大雪來勢洶洶。滋賀縣彥根市22日凌晨短短6小時內即累積25公分降雪，石川縣金澤市前一晚亦錄得20公分積雪。至22日上午9時，各地積雪仍持續增加，包括兵庫縣朝來市和田山達23公分、群馬縣水上町22公分，北海道小樽市也有17公分紀...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 發表留言
日本重啟全球最大核電廠，但福島記憶仍揮之不去
在福島災難近15年後，日本重啟了全球最大核電廠。BBC NEWS 中文 ・ 5 小時前 ・ 5則留言
家中藏「不定時炸彈」 一堆人不知道 鋰電池越老越危險
鋰電池爆炸事件頻傳，消防員提醒，除了行動電源外，不少人習慣將舊手機或電子設備塞進抽屜和櫃子存放，卻可能讓家中暗藏「不定時炸彈」，因為隨著時間推移，電池會老化、結構崩解，即使沒有插電，也可能因內部短路而自燃，呼籲民眾趁著大掃除，盡快將老舊電子產品回收處理，降低火災風險。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1則留言
北車今演習無差別攻擊 早上台鐵月台先練習
[NOWnews今日新聞]去年12月19日發生隨機砍人事件，釀4死11傷。台北車站今（22）日辦理高強度無差別攻擊危安實兵演習，台鐵上午10點開始在月台、地下街或連通道辦理無預警組合練習，下午2時正式...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 43則留言
市場進入「轉單＋題材輪動」？專家點名3族群：長線機會多
冠軍操盤手楊雲翔在臉書粉專發文表示，觀察市場，現在已進入「轉單＋題材輪動」的階段，他特別關注三個方向：重電、網通，還有功率元件相關族群。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 2則留言
賴清德被設局了？媒體人：在野黨就是要這個
[NOWnews今日新聞]藍白立委日前聯手在立法院推動總統賴清德的彈劾案，並規劃於21日、22日召開全院委員會，邀請賴清德親赴立院說明；不過，總統府事前已正式回函，明確表態總統將不出席，理由是立法院並...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
美進口車有望零關稅？ 專家曝「日.歐車跟進衝擊才大」
台美關稅談判達成協議，外界關心，美製汽車是否降稅！行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮僅稱，美方要求我方全面開放市場！雖然還在協商，但國內車廠普遍做好零關稅的「最壞打算」。市場更出現傳言，零關稅成立後...華視 ・ 18 小時前 ・ 7則留言
六項抗凝血劑、高血壓藥 缺貨到年後
部分抗凝血劑、高血壓藥傳出缺貨，台灣第一三共負責供應的抗凝血劑、高血壓用藥等六項藥品供應不穩，台灣動脈硬化暨血管病醫學會...聯合新聞網 ・ 10 小時前 ・ 32則留言
敢吃嗎?台中名店路邊宰殺土虱魚 剁塊放水溝蓋
中部中心 ／ 中部綜合報導有民眾目擊，台中一家老牌藥燉土虱，業者蹲在路邊水溝蓋旁，直接宰殺土虱，剁好切塊，就直接放在路上，還有血水，看起來相當不衛生。對此，業者回應，現在起不再自己殺魚，而是請人代殺送到店裡。而食安處表示，會前往了解作業情況，若有違反規定，將會要求改善。民視 ・ 1 天前 ・ 3則留言
帝璟The king 南漂移居熱點
記者林雪娟∕台南報導 年節將屆，許多人安排返鄉探親，其中長年旅居海外或北部的企業主與…中華日報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
出遊要帶哪些藥？藥師公開「必備用藥」清單
[NOWnews今日新聞]旅行出遊令人身心放鬆，然而旅途中的身體不適，不僅延誤行程，更令人遊興全無，常見如腹瀉、便秘、消化不良等，藥師提醒，有6類藥品可在出遊前先打包帶上，像是腸胃道用藥、感冒發燒止痛...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 3則留言