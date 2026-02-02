冷氣團影響到週二「清晨14°C」週六下一波

桃園角板山行館，步道上已經有山櫻花綻放。（圖／東森新聞）





這波冷氣團影響到明天！雖然清晨還是有機會出現14度低溫，但上半天就開始回暖，週三（4日）到週五（6日）全台高溫都在20度以上，但天氣乍暖還寒，週六（7日）又有冷氣團南下，預估是強烈大陸冷氣團等級，中部以北都有機會出現12度低溫。

桃園角板山行館步道上已經有山櫻花綻放，目前花開兩成，粉粉嫩嫩很誘人。賞櫻民眾：「還不錯啦，沒有辦法全部盛開，不過還算是可以。」

桃園北橫櫻花陸續盛開，不只角板山，還有虎頭山跟復興詩朗路段目前也陸續開花，沿台七線進入復興區，從1月下旬開始，一路到3月都看得到櫻花，而本週如果想要賞櫻，也能把握周間的好天氣。

廣告 廣告

氣象署預報員賴欣國：「從明天白天開始一直到禮拜五的白天，天氣上來講的話，水氣是相對比較偏少的情形。主要的降雨是以比較像基隆北海岸，還有東半部地區以及恆春半島。」

週二（3日）清晨中部以北、宜蘭地區還是有機會出現14度左右低溫，但太陽出來後就會明顯回溫，週三開始各地高溫都回到20度以上，好天氣一路到週五，接著又有強冷空氣南下，週六晚上開始就會有感降溫。

氣象署預報員賴欣國：「下一波冷空氣的強度會介在大陸冷氣團，以及強烈大陸冷氣團之間這個等級，週六、週日、下週一在北部地區預估溫度會來到13到14度的溫度。

不只北台灣，中部地區也有機會出現12度低溫，全台都降溫有感，提醒民眾 ，下一波冷氣團比較強，來勢洶洶可不能輕忽。

更多東森新聞報導

2026年國運籤「中上」廟方示警：這時恐有災害

燕窩界愛馬仕廣生堂耕耘三十載 以匠心守護台灣燕窩

妹子用車識人！12車款男性格分析 優缺點曝光

