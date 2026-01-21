冷氣團影響 台７甲線夾霰（或雪）機率不排除限掛雪鍊、封閉管制

受強烈大陸冷氣團低溫影響台７甲線南山至勝光路段有降雨夾霰（或雪）及路面結冰機率，不排除限掛雪鍊或預警性封閉管制。（宜蘭縣消防局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

公路局表示，依據中央氣象署發布氣象情資顯示，受強烈大陸冷氣團影響，二十一日午後起氣溫驟降持續影響至二十四日清晨，宜蘭山區高山地區環境水氣增多，天氣濕冷，氣溫將下降至冰點，中橫公路宜蘭支線台７甲線三十公里至五十公里（南山至勝光）路段因位於高海拔區域，路面有結冰與降冰霰（雪）機率。

因應路面結冰公路局獨立山工務段及谷關工務段預計應變及管制措施如下：

台７甲線三十公里至五十公里（南山至勝光）路面局部結冰時，將立即除冰或進行防滑措施；較長路段結冰，無法立即除冰及無法提供車輛安全通行時，以限加掛雪鏈管制通行；視現場氣候及路面狀況，亦不排除提前啟動限加掛雪鏈或預警性封閉管制通行措施，限掛雪鏈管制時，甲、乙類大客車及慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

公路局請用路人應提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈並小心慢行，以因應高山低溫造成路面結冰或降雪情形。高山氣候嚴峻變化難以預測，管制路段仍視現況機動調整。