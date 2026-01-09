冷氣團影響 農糧署籲農友加強防寒

依據中央氣象署九日發布低溫特報表示，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，臺南以北及宜蘭、花蓮、金門局部地區有十度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，西半部日夜溫差大。農糧署呼籲，農友務必注意保暖，並避免在清晨氣溫最低時出門，提前做好農作物相關防寒措施。

嘉義以南已插秧之一期作水稻田區，田間灌溉水宜較深，俟氣溫回升後再恢復正常灌溉水位。已整地完畢地區，應避免在寒流過境時插秧。水稻育苗場（圃）選擇避風處或設置防寒（風）牆。冷氣團來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期之秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，冷氣團離境後宜立即掀開塑膠布。

雜糧作物建議採取畦面覆蓋塑膠布、稻草或畦溝灌水等防寒措施；此外，雖多數茶區茶樹目前為休眠期，但仍需特別注意低溫對茶樹的影響，並進行灑水防護、地表或樹冠覆蓋、防霜風扇法等預防措施，以減低寒害影響茶樹生長。

較不耐寒蔬菜與瓜果類，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草、不織布直接覆蓋，亦可採畦溝灌水或葉面灑水方式，以達保溫防寒效果，已屆採收期蔬菜可及早採收，以減少損失；花卉部分，除強化塑膠棚溫室等設施外，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，並可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

果樹部分應加強果實套袋、包裹樹幹及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，正值開花期果園實施噴水或增施鉀肥，以增加作物耐寒力，對於已達採收適期者提早採收，尤其蓮霧、柑橘、番荔枝、棗及木瓜等；此外，剛嫁接的寄接梨穗易受寒害，更應留意氣溫狀況妥適防護，可於嫁接或授粉後套上塑膠袋以防寒風，提高嫁接穗的存活率與著果率。寒流過境後，若有受害之果樹，應行修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果措施。

倘有寒害災情顯現，請農友主動通報當地公所，後續如經公告辦理救助，應於公告受理申請救助期間內，併同申請文件送基層公所備查，作為災損認定之佐證參考資料。