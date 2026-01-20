冷氣團急凍新北防寒啟動 消防局提醒慎防一氧化碳中毒

（記者陳志仁／新北報導）強烈大陸冷氣團南下，新北市今（20）日起氣溫明顯下滑並轉為濕冷，依中央氣象署研判，低溫可能下探10度以下，空曠或高處地區於21、22日晚間恐僅剩5度，至少影響至23日晚間；新北市政府已啟動防寒關懷機制，市長侯友宜提醒市民注意保暖，務必留意居家通風與用火安全。

圖／新北市政府消防局提醒民眾熱水器正確安裝方式。（新北市政府消防局提供）

侯友宜表示，市府團隊已召開整備會議嚴陣以待，社會局與民政局將主動關懷獨居長者及弱勢家庭，強化訪視與必要協助，衛生局及教育局則針對醫療院所與校園，加強呼吸道與心血管疾病的防治宣導；「守護市民生命安全是首要任務，天氣越冷，我們對安全的警覺性越要提高。」

圖／新北市政府消防局呼籲民眾須注意一氧化碳中毒之居家安全。（新北市政府消防局提供）

新北市政府消防局長陳崇岳指出，天冷時民眾常緊閉門窗，若同時使用燃氣熱水器、卡式爐或炭火烹煮，容易造成一氧化碳蓄積，引發中毒風險；他提醒，不僅是住家，燒烤店、宴會餐廳或餐酒館若排煙不良、空氣未對流，同樣潛藏危機，建議業者加裝一氧化碳偵測器並定期檢修排煙設備。

陳崇岳提醒，使用電暖器、電熱毯等保暖電器時，應與窗簾、床單等可燃物保持至少1公尺距離，避免與其他高功率電器共用插座，以降低電線過載與火災風險；呼籲若發現家人或親友出現頭暈、噁心、想吐或嗜睡等疑似感冒症狀，應立即警覺是否為一氧化碳中毒，迅速開窗通風、將患者移至空氣流通處，並撥打119求助，把握救援黃金時間。

