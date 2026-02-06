冷氣團急凍花蓮！低溫恐跌破10度 農漁牧業嚴防寒害

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】大陸冷氣團來襲，花蓮天氣明顯轉冷。依中央氣象署預報，2月7日起冷氣團南下，8日至9日清晨各地可能出現10度以下低溫，10日白天氣溫逐漸回升，但早晚仍偏冷。花蓮縣政府籲請農民朋友及早做好防寒準備，並注意自身保暖，如因低溫造成農業災損，請儘速向所在地鄉鎮市公所通報。

縣長徐榛蔚表示，低溫期間農友外出務農務必注意保暖，農糧、畜牧及養殖漁業應提前採取防寒措施，降低寒害對生產造成的衝擊。

在農糧作物方面，建議利用不織布或塑膠布覆蓋秧苗，並隨時清除覆蓋物積水，避免凍傷，待寒流離境後再行掀除；對於不耐寒蔬菜及瓜果類作物，可設置防風牆、防風罩或以稻草、不織布直接覆蓋，並搭配灌水或灑水方式提升保溫效果；果樹則應加強果實套袋及表土覆蓋等防寒措施。

養殖漁業應密切留意氣溫及水溫變化，水溫過低時不宜投餵飼料，可於魚塭北側搭設防風棚、適度加深池水水位，必要時補注地下水維持水溫。若養殖物出現異常或疾病情形，可送至花蓮縣動植物防疫所檢診；發現浮水魚體應立即撿除，避免影響水質造成二次災損。

畜牧業方面，應維持畜舍溫度穩定，依氣溫調整門窗及帆布設施，兼顧防寒與通風，並保持畜舍乾燥，避免溫差過大導致畜禽免疫力下降。分娩畜舍及幼畜、幼禽舍應加強保溫與溫度監控，避免冷風直吹。

徐榛蔚縣長提醒，寒害具有遲發性，農友如發現作物或養殖物異常，請主動通報鄉鎮市公所，縣政府將依農業天然災害查報程序，儘速辦理後續協助措施。