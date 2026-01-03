生活中心／綜合報導

強烈大陸團持續影響台灣，今天（3日）清晨，本島平地最低溫，在雲林古坑，只有7.2度，高山因為溫度、水氣配合得宜，宜蘭太平山出現霧淞，不少遊客專程帶著孩子上山，儘管沒下雪，看到整片銀白世界，也玩得不亦樂乎。

全副武裝，毛帽、手套都穿好戴好，小朋友超級興奮，狂踩地上冰霰。放眼望去，彷彿身處仙境，霧淞掛在樹梢上，讓整片山林看起來銀白一片。宜蘭太平山，3號清晨溫度只有-3度，雖然沒下雪、路上也沒有結冰，但樹梢上出現霧淞，讓追雪民眾已經很滿足。

冷氣團急凍轉乾冷! 太平山"銀白世界"再現霧淞美景

小朋友來到宜蘭太平山，看到地上冰塊非常興奮。（圖／民視新聞）

追雪民眾：「本來我們早上起來，是滿懷期待想說，可能今天會下雪，一路上上來就發現，進來到裡面這邊，才發現有這些，可能霜啊或是冰塊，就覺得沒關係，至少有看這個景滿開心的。」還是有看到漂亮景色，可能不算撲空。強烈大陸冷氣團，全台急凍，但週六水氣減少，轉為乾冷，高山降雪機率當然也就隨之降低。中央氣象署預報員林定宜：「台灣上空幾乎都沒有什麼，明顯的回波，只有在東部海面，有一些比較零散的回波，所以基本上今天台灣，附近的天氣相當不錯。」

這波強烈大陸冷氣團將開始減弱，接著下周一將有另一波強烈大陸冷氣團南下。（圖／民視新聞）

白天稍微回暖，但清晨還是很冷，3號平地低溫馬祖6.5度，雲林古坑、嘉義竹崎，還有南投名間鄉，清晨都只有七到八度，輻射冷卻影響，尤其中南部地區，早晚溫差可以差到10度以上。雖然週日，這波強烈大陸冷氣團開始減弱，但還有一波緊追在後。中央氣象署預報員林定宜：「5號以及6號這兩天，另外一波強烈大陸冷氣團，又開始南下，逐漸南下過程，溫度也會逐漸下降，尤其北部東北部地區，下降幅度比較明顯。」冷氣團一波接一波，冬衣後被千萬先別收，2026前兩周就讓全台民眾感受"真冬天感覺"。

















原文出處：冷氣團急凍轉乾冷! 太平山"銀白世界"再現霧淞美景

