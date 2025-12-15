冷氣團才剛到！春雨就要來了？鄭明典揭變天時間
[Newtalk新聞] 入冬首波冷氣團才剛報到，但前中央氣象局長鄭明典指出，春雨的重要特徵「南支槽」將在18日接近台灣，他近一步解釋，「南支槽對台灣的影響通常是『雨』，溫度的影響較不明顯，是春雨預報上很重視的天氣現象」。
鄭明典今日貼出500百帕的風場圖指出，西風帶隨季節南北移動，秋季開始往南，冬季之後西風帶受青藏高原阻擋而一分為二，一股在高原北方，另一股在高原南方，而在圖中高原的位置在弱風區，南北各有一支風速相對集中的西風帶，西風帶上的逆時針旋轉彎曲處就是槽線。
不特別說明的話，西風槽或中緯度槽線指的都是北方槽線，而要看南方槽現時就會特別指名「南支槽」。而南支槽對台灣的影響通常是雨，溫度的影響較不明顯，是春雨預報上很重視的天氣現象，雖然不是春季，但18日左右預期有一支明顯的南支槽接近台灣，因此鄭明典也提醒，「北部朋友可能要珍惜今明兩天相對穩定的天氣。」
