冷氣團抵達！粉專示警「各地越晚越寒冷」 這2區低溫探10度

今（14）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷；北部、東半部白天高溫僅17到20度，中南部高溫約23至25度，入夜後溫度更低，中部以北及宜蘭低溫約12至14度。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也示警，各地越晚越寒冷。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文，冷氣團抵達，各地越晚越寒冷，氣象署發布低溫特報，今天夜晚至明天清晨同時出現輻射冷卻效應，提醒苗栗、北台灣內陸近山區，有機會出現10度左右低溫，其餘地區低溫約12到14度，請多加注意保暖及禦寒。

根據中央氣象署資料顯示，明日白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，下週二輻射冷卻影響，各地早晚天氣稍冷，西半部日夜溫差大，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

中央氣象署提到，下週三東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，各地早晚較涼，新竹以南日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區及東半部地區、恆春半島有零星短暫雨；下週五東北季風影響，桃園以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，新竹以南日夜溫差大。

