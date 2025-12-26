冷氣團持續發威！北台濕冷「凍探14度」 這時才趨緩

生活中心／彭淇昀報導

今（26）日持續受到大陸冷氣團影響，白天高溫在北臺灣及宜花地區約攝氏16至18度，感受較為濕冷。氣象專家林得恩表示，要等到明天，大陸冷氣團才有逐漸減弱的趨勢。

今日天氣仍受大陸冷氣團影響，感受較為濕冷，要等到明天，大陸冷氣團才有逐漸減弱的趨勢。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

「冰箱門，還是沒關！」氣象專家林得恩在臉書「林老師氣象站」發文表示，受大陸冷氣團南下影響，統計至今晨4時30分時，台灣高山最低溫出現在南投信義的攝氏零下5.3度；平地離外島最低溫以連江南竿的攝氏8.2度及本島最低溫以新北石碇的攝氏10.1度為最低。

林得恩指出，今日天氣仍受大陸冷氣團影響，白天高溫在北臺灣及宜花地區約攝氏16至18度，感受較為濕冷，中南部地區高溫則約在攝氏21至24度，一直要等到明天，大陸冷氣團才有逐漸減弱的趨勢。

至於降雨部份，由於環境水氣增多，台灣北部、東半部、恆春半島及中南部山區都有局部降雨機會，尤其是基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，降雨強度大，並有局部大雨發生的機率；而，中南部平地亦有零星降雨機會。台灣中部以北、東北部及東部地區3000公尺以上的高山，以及宜蘭2000公尺以上的高山也都有零星降雪、固態降水或結冰的機會。

此外，前中央氣象局長鄭明典也發文直呼「實實在在的大陸冷氣團影響！」台北站氣溫維持在14度以下，「這是概念上實在的大陸冷氣團強度」，台北站能維持這樣的溫度狀態，其它地方也應該很有低溫的感覺，這才是「大陸冷氣團影響」要提醒的重點。

