冷氣團持續發威！專家：輻射冷卻助攻 2時段低溫降至10度以下

受到今年首波冷氣團和輻射冷卻影響，今(15)晚、明晨北台灣部分平地的最低氣溫仍在10度以下。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 受到今年首波冷氣團和輻射冷卻影響，今(15)晚、明晨北台灣部分平地的最低氣溫仍在10度以下，對此，氣象專家吳德榮指出，明白天起冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；19、20日有中高雲從南海逐漸北上，中南部及各地山區水氣增多；21日晚間另一波東北季風南下，迎風面轉雨、北台轉涼。

吳德榮指出，今日至明晨各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷。今晚、明晨因輻射冷卻加成，中部以北、部分平地的最低氣溫仍在10度以下，應注意保暖。今日各地區氣溫為：北部10至23度、中部11至25度、南部11至27度、東部12至24度。

廣告 廣告

根據最新預報顯示，明日白天起冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；17、18日西半部晴朗，東側水氣漸增、北海岸、東半部轉偶有局部短暫雨的機率；連三天都是白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣。

19、20日有中高雲、從南海逐漸北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區偶有局部短暫降雨、中南部局部平地亦偶有零星飄雨的機率，各地白天仍舒適微熱、早晚涼；21日雲層東移、天氣好轉，但晚起另一波僅為「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面轉雨、北台轉涼。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

冷氣團發威！新竹關西7度創入冬新低溫 氣象專家揭回暖時間

首波冷氣團今晚報到！全台急凍冷4天 低溫下探10度