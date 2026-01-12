冷氣團持續發威「海溫是否被影響」？鄭明典曬1圖給答案

生活中心／許智超報導

大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日下午4時33分持續針對3縣市發布低溫特報，明日清晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。至於持續的冷氣團是否會影響海溫，前中央氣象局長鄭明典說，「幾乎肯定，海溫降了」，這時候近岸海溫冷，海風就會讓人覺得更冷了！

持續的冷氣團影響，海溫是否被影響？鄭明典在臉書發文回答，幾乎肯定，海溫降了！台灣周邊海溫約是在2月初達年度低點，現在氣候值還在降溫狀態。

鄭明典指出，實際海溫距平還有大片藍色，表示最近的降溫速率比氣候值還快，西部近岸海溫明顯偏冷，這時候近岸海溫冷，海風就會讓人覺得更冷了。

對於未來天氣，中央氣象署說明，明日東北季風稍增強，週三東北季風及輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨，明日迎風面的宜蘭地區及中部以北山區亦有零星短暫雨。

週四起東北季風減弱，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；週四、週五各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。明日至週五氣溫方面，低溫預測西半部及東北部10至15度，花東及澎湖15至18度，金門、馬祖10至13度。

