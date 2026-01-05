冷氣團挑戰「寒流」級！專家：最凍恐跌破5度…

生活中心／李筱舲報導



大陸冷氣團今（5）、明（6）兩日將強勢南下，中央氣象署表示，隨冷空氣報到，全台氣溫將由北往南逐漸下滑。受水氣影響，今（5日）桃園以北、宜花及馬祖有局部短暫雨。氣象專家吳德榮更提醒，明（6日）起強冷空氣接力，週三（7日）至週六（10日）平地最低溫恐跌破5度大關，這波冷空氣極有機會達到「寒流」標準，民眾務必做好防寒措施。





入冬最強冷氣團挑戰「寒流」等級！氣象專家揭「最凍時間」：恐跌破5度…

氣象署指出大陸冷氣團今（5日）將南下，未來一周受冷氣團影響，全台氣溫將由北往南逐漸下滑。（圖／翻攝自臉書粉專《報天氣 - 中央氣象署》）

廣告 廣告





氣象署指出，受冷氣團影響，今（5日）、明（6日）兩日氣溫將一路下降。今（5日）桃園以北、宜花及馬祖有局部短暫雨；明（6日）氣溫持續下降，但水氣逐漸減少，僅剩桃園以北、東半部及恆春半島仍有零星雨勢。週三（7日）起天氣轉為乾冷，週三至週四（8日）受冷氣團及輻射冷卻雙重影響，全天感受極為寒冷。直到週五（9日）至週日（11日），冷氣團才逐漸減弱，各地轉為多雲到晴，但仍須留意輻射冷卻效應帶來的劇烈日夜溫差。

入冬最強冷氣團挑戰「寒流」等級！氣象專家揭「最凍時間」：恐跌破5度…

氣象專家吳德榮透過模擬今（5日）台灣各地區的濃霧分布（左）及明日（6日）8時地面氣壓及前12小時的降水圖（右）。（圖／翻攝氣象應用推廣基金會官網）

另外，氣象專家吳德榮根據最新模式模擬資料指出，明日（6日）上午起天氣轉晴，隨後「強冷空氣」南下，氣溫將開始驟降。吳德榮強調，雖然這波冷空氣強度與前一波相近，但因天氣晴朗穩定，輻射冷卻效應將更加顯著。預估週三（7日）至週六（10日）清晨，本島平地最低溫可能來到5度以下，刷新入冬最低溫紀錄。若台北觀測站氣溫低於10度，則將確認為入冬首波「寒流」，提醒民眾嚴防低溫寒害。





原文出處：入冬最強冷氣團挑戰「寒流」等級！專家揭「最凍時間」：恐跌破5度…

更多民視新聞報導

跨年「披薩之亂」?！網崩潰：8點還在出4點的單…

2026年9個連假一次看！2月「工作日僅14天」

台積美國3奈米提前量產？外媒揭「2大壓力」為主因

