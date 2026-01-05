冷氣團挾境外污染物南下！環境部：明起全台空品多「亮橘燈」

環境部今（5）日發布新聞稿指出，根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬，中國山東至上海一帶3日至5日出現霾害現象，研判明（6）日白天起，強烈大陸冷氣團南下將伴隨境外污染物移入，影響台灣空氣品質，全台空氣品質多為「橘色提醒」等級（對敏感族群不健康），提醒民眾留意空氣品質變化。

環境部說明，昨（4）日中國上海至山東一帶PM2.5小時濃度約65至160微克／立方公尺，污染物持續累積；6日至7日受強烈大陸冷氣團南下影響，預估明日凌晨起境外污染物將伴隨強烈大陸冷氣團移入，北部地區PM2.5小時濃度可能達40至60微克／立方公尺，境外污染物也將隨東北風持續往南移動，使全台空氣品質多為橘色提醒等級。

環境部表示，預計8日起境外影響趨緩，中部以北地區空氣品質可望逐漸改善至普通等級；南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積，空氣品質為橘色提醒等級。環境部提醒，空氣品質受氣象條件影響大且具不確定性，在空氣品質不佳期間，建議加強自身防護，並隨時查詢環境部發布的空氣品質預警資訊。

