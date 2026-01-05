冷氣團挾境外污染物襲台！這2天空氣品質最差 環境部：全台為橘色提醒等級

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

環境部指出，受強烈大陸冷氣團南下影響，明（6）日起境外污染物將隨東北風移入台灣，全台空氣品質恐明顯轉差，多數地區將達到橘色提醒等級，對敏感族群健康不利，提醒民眾外出時應加強防護。

明（6）日起境外污染物將隨東北風移入台灣，全台空氣品質恐明顯轉差，多數地區將達到橘色提醒等級。（圖／環境部）

環境部表示，中國山東至上海一帶自3日起陸續出現霾害情形，污染物濃度持續累積。根據最新觀測資料與空氣品質模式模擬結果，隨著強烈大陸冷氣團南下，境外污染物預計自明天凌晨開始影響台灣空氣品質，並在白天逐漸加劇。

從監測數據來看，昨（4）日中國上海至山東地區細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度約落在65至160微克／立方公尺之間，顯示污染程度偏高。環境部預估，境外污染物進入台灣後，北部地區PM2.5小時濃度可能攀升至40至60微克／立方公尺，且污染物將隨東北風一路向南傳輸，導致全台多數地區空氣品質落在橘色提醒等級。

環境部進一步指出，這波境外污染影響預計在6、7日最為明顯，待8日起冷氣團影響逐漸減弱，中部以北地區空氣品質可望逐步改善至普通等級；不過，南部地區因位處下風處，污染物較易累積，仍須持續留意空氣品質變化，短期內恐維持橘色提醒等級。

環境部也提醒，空氣品質易受氣象條件變化影響，仍具有不確定性，建議民眾隨時關注最新空氣品質資訊。在空氣品質不佳期間，應減少戶外劇烈活動，外出可配戴口罩，並可透過環境部空氣品質監測網站或「環境即時通」APP，即時掌握空氣品質狀況並做好防護。

