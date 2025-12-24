冷氣團挾水氣襲台！粉專曝「最凍時刻」：挑戰今冬最有感

生活中心／張尚辰報導

今（24）日東北季風稍增強。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，氣象署已將本日會抵達的冷空氣正式升格為「冷氣團」，預計今日晚上至週末會是影響最大的時段，「冷意的感受上，絕對有機會挑戰今冬最有感」。

台灣颱風論壇昨日在臉書發文指出，今日將抵達的冷氣團是今年冬天的第2波， 預計今日夜晚至週末將是本波冷氣團影響最大的時段。

根據預報顯示，本波冷空氣伴隨的水氣量較多，第一線迎戰冷氣團的北部、宜蘭等地區會迎來3至4天濕冷的日子，「冷意的感受上，絕對有機會挑戰今冬最有感」。

廣告 廣告

台灣颱風論壇說，中南部地區水氣影響較小，不過依然是偏乾冷、多雲到晴為主的天氣，入夜後低溫仍然可觀，且日夜溫差也非常大，震盪超過10度。最後，台灣颱風論壇預測，冷氣團約於下週一明顯減弱，初判跨年前夕的溫度應該會以舒適為主。

更多三立新聞網報導

許允樂甜曬大鑽戒！羞喊「謝謝老公」 浪漫求婚細節全說了

大量出血怎辦？醫列「急救3原則」 黃金5分鐘搶命法曝光

韓國搭地鐵也有潛規則！達人曝「10大生存條款」 最慘竟不是搭錯

母被騙買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光 市場、醫院都有人賣

