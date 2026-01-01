冷氣團接力來襲 今明下探8度

元旦1日起強烈大陸冷氣團南下，北台灣愈晚愈冷，將影響到周日，中部以北低溫下探10度，局部地區下探8度，民眾外出要注意禦寒保暖。（陳俊吉攝）

入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，中央氣象署發布今年首發低溫特報，2日晚間至3日清晨最冷，局部低溫下探8度，但未達寒流等級，4日略回溫後，5日將有下波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團接力影響，預計一路冷到8日。

氣象署預報員劉沛滕說明，首波強烈大陸冷氣團1日南下，2至3日各地寒冷、低溫明顯，2日晚間至3日清晨為這波最冷時間點，中部以北及宜蘭低溫約10至12度，局部地區如沿海、近山區平地可能降至8到9度，南部與花東約13至15度。

廣告 廣告

劉沛滕提到，2日北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區，及中部、花蓮3000公尺左右高山有降雪機會，如太平山或雪山，合歡山因水氣不足機率不高，3日後轉乾，降雪機率減低。

劉沛滕表示，4日強烈大陸冷氣團稍減弱，但清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天略回溫，但5日又有下波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地再度降溫，強度還有調整機會，預計一路影響至8日，其中7日晚間至8日清晨最冷。

降雨方面，2日迎風面桃園以北及東北部有短暫雨，天氣溼冷，3日水氣減少轉為乾冷，5至6日桃園以北、東北部及東部轉為局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

而受東北季風與鋒面影響，北台灣海象轉差，昨發生多起海上意外。越南籍43歲陽姓男子下午1時許，在新北市貢寮區龍洞一支磯釣場釣魚不慎遭巨浪襲擊落海失蹤，新北市消防局獲報派遣人車前往救援，海巡署同步出動PP-3558巡防艇，空中勤務總隊也派遣直升機支援，至晚間搜救無果。

巴拿馬籍散裝船「通鴻輪」昨在花蓮溪出海口北側化仁海灘擱淺，12名台灣籍、5名菲律賓籍船員暫無立即危險，但航港局前往支援的拖帶船因為絞到纜繩失去動力，1名船員撞傷頭部，空勤黑鷹直升機出動將傷者吊掛救出。

此外，北海岸及觀音山國家風景區管理處昨啟動安全管制，野柳地質公園第一區燭台石景觀區暫停開放，和平島地質公園同步關閉沙灘與水域，其餘區域視天候彈性調整。