冷氣團接力南下！周五、六恐再探新低溫 北部濕轉乾冷

強烈大陸冷氣團來襲！中央氣象署預估將在未來幾天持續影響，北部地區預計8日清晨低溫可能下探10度，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有降雨的機率，出門記得帶傘保暖，這波冷氣團的影響將持續到週四。周五到周六冷空氣稍微減弱，但輻射冷卻效應會讓日夜溫差變大，周六晚間到下周一又有另一波冷氣團來襲，北台灣氣溫再度下降，冷冷的天氣即將持續。

強烈大陸冷氣團來襲！中央氣象署預估 將在未來幾天持續影響，北部地區預計8日清晨 低溫可能下探10度 ，甚至有局部地區降至5度 ，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有降雨的機率。（資料圖／中天新聞）

根據中央氣象署的預報，明天強烈大陸冷氣團持續影響，天氣偏冷，水氣也明顯增加！基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有降雨機會，桃園以北、花東及恆春地區可能有零星飄雨，新竹以南則是多雲到晴的天氣。到了周五、周六，冷氣團逐漸減弱，白天氣溫回升，水氣減少，但早晚還是會因輻射冷卻感覺偏涼。東半部及恆春半島可能有些零星小雨，其他地方則以多雲到晴為主。

未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員賴欣國表示，周六晚間到下周一清晨，另一波大陸冷氣團來襲！北台灣氣溫將明顯下降，中南部則變化不大。基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春地區可能會有局部短暫雨，其他地區則是多雲到晴的好天氣。下周一到周三冷氣團逐漸減弱，但輻射冷卻效應影響，早晚氣溫依然偏低，各地以多雲到晴為主，僅東半部及恆春有零星短暫雨。出門記得注意保暖，尤其是早晚溫差大。

未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，賴欣國則表示，明天至周六清晨低溫10-12度，北部高溫14-16度，中南部18-20度。周五起北部升至18-20度，中南部20-22度。下周日冷氣團來襲，西半部低溫12-14度，花東14-16度，高溫北部16-18度，中南部20-22度。下周一冷氣團減弱，北部升至22-24度，中南部25-26度。

