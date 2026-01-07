冷氣團接力報到 西部低溫10度以下

全台受強烈冷氣團影響，各地天氣寒冷，在台北街頭民眾穿上保暖衣物禦寒。（本報資料照片）

受強烈冷氣團影響，昨清晨最低溫出現在金門金城8.5度，本島則是新北石碇8.4度。氣象署提醒，今日全天偏冷，尤其北台灣一整天15度以下，9、10日冷空氣減弱，白日回溫，但夜間、清晨冷，日夜溫差大，至10日前，西半部及宜蘭需留意最低溫僅10至12度，11日又一波冷氣團南下，北台灣白天高溫下降，但12日冷氣團減弱，各地溫度將回升。

氣象署預報中心技正謝佩芸昨表示，昨日清晨氣溫較低，台南以北及宜蘭地區低溫10至12度，北部及中南部內陸近山區低於10度，花蓮、台東、高雄、屏東低溫低於14度，最低溫在金門金城僅8.5度，本島最低在新北石碇8.4度。

她指出，今日受大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，北台灣及宜蘭整天氣溫低，白天高溫僅15度，中南部白天高溫20度以下。9至10日冷空氣減弱，白天氣溫回升，但輻射冷卻效應持續，日夜溫差大。

謝佩芸提醒，昨起至10日，西半部及宜蘭低溫僅10至12度，部分地區容易10度以下，花蓮、台東、高雄、屏東低溫13至15度，夜間、清晨特別冷。11日下一波冷氣團南下，北台灣白天高溫下降，中南部影響較小，12日冷氣團減弱，各地溫度回升。

降雨部分，她表示，今日轉東北風，基隆北海岸、大台北山區、東北部、花蓮及台東降雨稍增。9至10日水氣減少，各地多雲到晴，西半部可見陽光機率高，東半部雲量多，有局部短暫雨，10日晚上東北風增強，至11日迎風面降雨稍增。