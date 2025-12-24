冷氣團接力！明恐達大陸冷氣團強度 全台降溫有感

鄭明典指出，明（25）日全台都會感受到明顯降溫，降幅可能達到大陸冷氣團強度。（圖／翻攝自鄭明典臉書）





準備拿出厚衣服備戰！前中央氣象局長鄭明典指出，下一波東北季風將於今（24）日開始影響台灣，首先影響北台灣，預計明日（25）全台都會感受到明顯降溫，降幅可能達到大陸冷氣團強度，而下一波降溫則可能出現在29日，提醒民眾注意保暖。

鄭明典在臉書分享貝加爾湖脊場預測圖，表示今日晚間8時的500百帕高度場顯示，貝加爾湖附近出現明顯脊場，脊場東側的偏北風會將冷空氣南送，正好往台灣方向，是冬季台灣容易出現低溫的典型天氣型態。

鄭明典進一步解釋，中緯度環繞北極圈的冷區呈現四個突出分支，即波數4結構，「如果是波數3結構，同時有貝加爾湖脊場建立，過去的統計，那就是台灣最容易出現寒潮的天氣型態！」

全台明日將明顯降溫

鄭明典指出，這波東北季風今日已影響北台灣，25日將是全台感受最明顯的降溫日，高山地區還有降雪機率，需留意高山道路結冰問題。

中央氣象署也表示，今日東北季風增強，北部及東北部率先轉涼，其他地區則越晚越涼，普遍低溫約16到19度，中南部白天仍有25、26度，高低溫落差較大。明後兩天大陸冷氣團南下，中部以北及宜花地區轉冷，西半部低溫約13到15度，東半部約16到18度，局部空曠地區更低。

中央氣象署表示，今東北季風增強，北部及東北部率先轉涼，其他地區則越晚越涼。（圖／翻攝自中央氣象署臉書）

中央氣象署提醒，若水氣和低溫同時到位，今晚至明日，3500公尺以上高山有機會降雪或結冰；26日則是3000公尺以上高山可能出現雪或冰，山區路面濕滑甚至結冰，上山務必裝備齊全並注意行車安全。

此外，中央氣象署也指出，今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海，將有長浪發生的機率，提醒民眾靠近岸邊活動務必小心。

