冷氣團接力 跨年偏冷！元旦恐迎入冬最強冷空氣

【記者黃泓哲／台北報導】今(30)日起東北季風逐漸增強，水氣與雲量明顯增加，清晨各地偏冷。天氣風險公司分析師薛皓天表示，受輻射冷卻影響，部分地區低溫落在10~13°C，今晨最低溫出現在花蓮鳳林僅10.9°C。北部、東北部天氣轉為陰涼，基隆北海岸與東北角降雨機率較高，其餘地區多雲到晴，但早晚溫差大。

跨年夜(31日)天氣仍偏冷，薛皓天提醒，桃園以北與宜蘭為陰雨天氣，基隆北海岸與東北角局部有較大雨勢，外出跨年務必攜帶雨具。竹苗地區雲量偏多，可能飄雨；中部以南與花東大致為多雲到晴。不過各地夜間氣溫下降明顯，外出倒數、看煙火要注意保暖。

廣告

元旦起強烈大陸冷氣團南下，成為2026年首波影響台灣的強冷空氣。苗栗北部與宜花地區為陰時多雲、偶有短暫陣雨，台中以南與台東轉為晴到多雲。若水氣與低溫條件配合，3000公尺以上高山仍有零星降雪機會。1月2日至4日清晨為最冷時段，北部、東北部低溫約10~13°C，竹苗地區甚至下探8°C，台北測站預估最低約11°C。

薛皓天指出，冷氣團影響下，各地白天高溫普遍不到20°C，中北部僅14~18°C，體感寒冷。直到週日冷氣團減弱，白天氣溫才會逐漸回升，但夜間仍偏冷。下週仍可能有冷空氣接力南下，強度不排除再達強烈冷氣團甚至寒流等級，提醒民眾跨年、元旦連假外出與返鄉務必做好防寒準備。

未來降雨趨勢。氣象署提供

未來氣溫趨勢。氣象署提供

