冷氣團接連報到！做好4健康習慣＆留意危險徵兆 降低心血管疾病、猝死風險

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

寒流來襲3族群更要注意抗寒 頭頸、四肢保暖很重要

氣溫驟降會造成血管收縮、血壓上升，導致心血管風險增加。國健署署長沈靜芬提醒，心血管疾病患者、高齡長者、三高族群，更應採取正確的抗寒方式，特別注意頭頸、四肢的保暖，減少低溫帶來的健康影響，民眾在寒流期間也應留意家中長輩的保暖狀況，確認長輩是否穿戴帽子、口罩、圍巾、手套、襪子等禦寒用品，做好保暖措施。

天冷不只要保暖 也要掌握4習慣做好慢性病防治

不過，國健署也提到，天氣寒冷除了要注意保暖之外，慢性病防治更是低溫防護的重要關鍵，若是慢性病控制不佳，心血管急性發作風險會更容易提升。





根據國健署調查顯示，20歲以上三高異常國人約4－7成不自知，導致民眾可能會因為來不及改變行為或進行治療，而造成心臟病、中風或其他三高慢性病的發生。因此，國健署提供以下4項建議，呼籲民眾在天冷時應同步做好保暖與健康管理：





定期健檢控制三高：

建議血壓值≦120／80 mmHg、空腹血糖值血糖70－99 mg／dL，血脂部分建議無併發症的一般民眾低密度酯蛋白膽固醇（LDL-C）應＜130 mg／dl，若數值超過建議標準且持續監控而未改善，建議進一步諮詢醫療人員。目前，國健署提供成人預防保健服務，30歲以上民眾都可參與，協助民眾定期健檢掌握自身的健康數據。

了解未來風險提早預防：

使用國健署建置的「科學算病館」，輸入健檢三高數據就可預測未來10年內罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管不良事件等的風險，以幫助民眾提早調整生活習慣、預防疾病發生。

健康飲食，減少心血管負擔：

飲食遵循「三低一高（少油、少鹽、少糖及高纖）」原則，維持均衡營養，避免因過節聚餐而暴飲暴食。

規律運動：

每週累積150分鐘的中度身體活動，如：快走、慢走、騎自行車、多爬樓梯少搭電梯。

留意心臟病症狀、中風徵兆 以免錯失黃金治療期

另外，國健署呼籲，民眾也應多加留意心臟病症狀或中風徵兆，若是發現自己或親友出現以下狀況，應立即就醫把握黃金治療期：

心臟病症狀：出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥等症狀。

中風徵兆：無法完成「微笑、舉手、說你好」任一個動作。



