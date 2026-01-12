冷氣團掰了！未來3天飆27度 鄭明典：白天有回暖的感覺

生活中心／彭淇昀報導

今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升。前中央氣象局長鄭明典表示，今天台灣附近地面應該是相對微弱的東北季風，天氣偏乾，「白天會有回暖的感覺」。

鄭明典貼出「台北氣象站過去24小時溫度變化圖」發現，台北觀測站不低於14度。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典在臉書發文貼出「台北氣象站過去24小時溫度變化圖」表示，台北觀測站不低於14度。且昨（11）日晚間8點過後，降溫的趨勢基本上就停了，傍晚時的確頗有寒意，不少地方出現強陣風，變化很明顯，尤其午夜之後，風向、風速都變了。

鄭明典指出，通常天氣變化快，表示帶來影響的天氣系統尺度小，昨日850百帕可以看到一個小高壓偏南出海，順時針旋轉的風場很明顯，因為是順時針旋轉，接近台灣時帶來強勁偏北風，經過台灣正北時，變成偏東風，遠離時還有點偏南風。

鄭明典指出，今天台灣附近地面應該是相對微弱的東北季風，天氣偏乾，白天會有回暖的感覺。

氣象署表示，今日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大。不過明起東北季風稍增強，週三（14日）受到東北季風及輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷。週二至週五（13至15日）北部、東半部高溫20至24度，中南部24至27度。

