冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷

（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園、新竹及金門發布低溫特報，明晨局部地區恐再探 10 度以下。本週天氣呈現兩階段變化，週五前為「先乾暖、日夜溫差大」，但週六起隨東北季風增強，北部與東半部將轉為溼冷天氣。氣象署提醒，本週溫差劇烈，民眾應留意氣溫波動並適時調整衣物。

根據氣象署監測，週一清晨竹苗地區受輻射冷卻影響，出現 7.4 度極端低溫。今日白天起全台雖逐漸回溫，但週二將有另一波微弱冷空氣補充，明晨北部及中部局部近山區與空曠地區仍有 10 度以下低溫機率。週三至週五為本週最暖時段，白天中南部高溫上看 25 度，其他地區約 22 至 23 度；然而夜晚受輻射冷卻干擾，西半部低溫僅 12 至 14 度，日夜溫差高達 10 度以上。

降雨趨勢方面，週五前全台大多為多雲到晴，僅東半部、恆春半島及中部以北山區有零星降雨機率。天氣的轉折點落在週六（17日），屆時東北季風報到，環境轉趨溼涼。基隆北海岸、大台北山區及東半部降雨機率將顯著提高，中南部雲量也會同步增多。週末期間各地氣溫預計維持在 15 至 22 度之間，感受與週五前的乾爽截然不同。

此外，氣象署特別提醒特殊路況與海象。今日至明日清晨，中部以北海拔 3000 公尺以上高山仍有零星降雪或結霜機率，路面易結冰，上山用路人須加強安全防護。週四清晨中南部地區應注意局部霧或低雲，恐影響行車能見度。海面部分，今日基隆北海岸、東半部及離島沿海需嚴防長浪，冷空氣影響期間沿海空曠地區應留意強陣風。

針對四縣市發布的黃色燈號低溫特報，氣象署呼籲民眾落實冬季保暖，尤其需留意早晚低溫對呼吸道及心血管疾病的影響。室內使用瓦斯熱水器或電暖器材時，務必確保環境通風與用電安全，並加強關懷長輩及弱勢族群的避寒措施。農漁養殖業亦應針對本週可能出現的低溫與後續濕冷天氣，預先執行寒害防範作業。

