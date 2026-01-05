冷氣團明挾境外污染物移入 全臺空品亮橘燈

記者吳典叡／臺北報導

環境部今（5）日指出，從明天白天起，強烈大陸冷氣團將伴隨境外污染物移入，境外污染物隨東北風持續往南移動，全臺空氣品質多為橘色提醒等級；預估8日境外影響趨緩，但南部地區在下風處，須留意污染物累積。

環境部表示，中國大陸山東至上海一帶自3日至今出現霾害現象，研判明天白天起，強烈大陸冷氣團將伴隨境外污染物移入，影響臺灣空氣品質，全臺空氣品質多為橘色提醒等級（對敏感族群不健康）；預估8日起，中部以北地區空氣品質可望改善，南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積。

廣告 廣告

環境部說，昨日中國大陸上海至山東一帶細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度約65至160微克/立方公尺，污染物持續累積。預估明天凌晨起境，外污染物將伴隨強烈大陸冷氣團移入，影響臺灣空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達40至60微克/立方公尺，境外污染物隨東北風持續往南移動，全臺空氣品質多為橘色提醒等級。

環境部指出，預估8日起，境外影響趨緩，中部以北地區空氣品質逐漸改善至普通等級，南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積，空氣品質為橘色提醒等級。由於空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，可隨時留意最新空氣品質資訊（https://airtw.moenv.gov.tw/）。

環境部提醒民眾，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊。

環境部提醒民眾，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊。（取自環境部官網）