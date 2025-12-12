冷氣團明殺到 戴立綱曝「下波更猛」0度線逼近台灣

明天（13日）冷空氣開始南下，氣溫明顯下降，周日、下周一（14、15日）受大陸冷氣團影響，各地偏冷，台北降至13、14度，局部空曠地區下探12度左右。中天新聞氣象主播戴立綱表示，這波冷完之後，後面的高壓偏弱，大致是東北季風的等級，不過歐洲中尺度模式預報，耶誕節（25日）晚上有一股更強的冷空氣衝下來，0度線往南壓，更接近台灣，屆時台北低溫將下探11度左右。

戴立綱昨（11日）晚在YouTube頻道說明近日天氣，北方的冷高壓將在周日衝下來，根據歐洲中尺度（ECMWF）模式預報，0度線大約在浙江的位置，台北低溫可降到14度、接近13度，其他地區清晨、夜晚也因為輻射冷卻作用，氣溫偏低。

戴立綱表示，美國全球預報系統（GFS）則模擬，周日晚上的冷空氣偏強，台北氣溫約可降至13度左右；接著高壓東移出海後，氣溫就會逐漸回升。

至於接下來的天氣，戴立綱表示，20日至23日東北季風增強。歐洲中尺度模擬，25日晚上更強的冷空氣南下，0度線往南壓更接近台灣，台北低溫降至11、12度。

美國全球預報系統則預估，25日0度線在上海，還沒往下壓，27日才有波冷空氣衝下來；不過模擬時間仍久，模式仍會持續調整，因此要繼續觀察。

